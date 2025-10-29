Vanessa Incontrada annuncia: "Mi sposo con Rossano Laurini"

Dopo 16 anni insieme (e un lungo periodo di separazione) la coppia sta organizzando il matrimonio in Toscana
Vanessa Incontrada annuncia le nozze. Intervistata da Vanity Fair, l'attrice e conduttrice rivela di aver deciso di fare il grande passo con Rossano Laurini, dopo 16 anni insieme, un figlio e un lungo periodo di separazione. "Ci siamo guardati e mi ha detto: 'Che ne dici se facciamo questo passo?', e io ho detto subito di sì. È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato, con un’altra età".
"È la prima volta che mi sposo nella vita e mi diverte molto" spiega Vanessa Incontrada a proposito della decisione di fare il grande passo, e aggiunge: "Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia". A proposito della cerimonia, Vanessa Incontrada rivela già qualche dettaglio: "Sarà in Toscana, dopo l’estate. Con La Iaia, la wedding planner, abbiamo pensato a qualcosa di riservato e semplice, con amici e parenti". Al vestito dice di non aver ancora pensato mentre è già stabilito quale ruolo avrà Isal, il figlio che ha avuto da Rossano Laurini: "Ci porterà gli anelli, insieme alla sorella, che è la figlia più grande di Rossano. È molto orgoglioso".
La storia d'amore di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è iniziata 16 anni fa e ha superato anche la prova di un lungo periodo di separazione: "Era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano" ha spiegato a proposito di quel periodo. Non si sono mai persi del tutto, e piano piano hanno capito che dovevano darsi una seconda chance. "Mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui, quell’intesa che avevamo. C’è stato un re-innamoramento. Sai la prima volta che ti incontri con una persona e hai voglia di conoscerla? Ecco, è stato così: la voglia di riconoscerci, di riscoprire cose nostre. Un rinascimento fortissimo che nessuno dei due si aspettava" ha raccontato l'attrice. Per loro è stato un nuovo inizio, più consapevole: "C’è la complicità che avevamo perso, e che secondo me in una coppia è importantissima. Abbiamo scoperto un nuovo modo di giocare tra di noi".
"Non penso che cambierà il nostro modo di vivere, però mi emoziona molto pensare che quel giorno ci guarderemo negli occhi e ci diremo di sì", spiega Vanessa Incontrada. "È un momento che condividi con gli altri, ma mi immagino anche che in quell’istante fai sparire tutto quello che ti circonda", aggiunge, rivelando che i pochi che erano al corrente della decisione di sposarsi le hanno chiesto se era proprio sicura di voler fare questo passo. Invece suo figlio Isal ha accolto la notizia con serenità: "La prima cosa che ci ha detto è stata: 'Ma io cosa devo fare?'. Gli ho risposto che prima di tutto si deve divertire!" .