Vanessa Incontrada annuncia: "Mi sposo con Rossano Laurini"

La storia d'amore di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è iniziata 16 anni fa e ha superato anche la prova di un lungo periodo di separazione: "Era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano" ha spiegato a proposito di quel periodo. Non si sono mai persi del tutto, e piano piano hanno capito che dovevano darsi una seconda chance. "Mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui, quell’intesa che avevamo. C’è stato un re-innamoramento. Sai la prima volta che ti incontri con una persona e hai voglia di conoscerla? Ecco, è stato così: la voglia di riconoscerci, di riscoprire cose nostre. Un rinascimento fortissimo che nessuno dei due si aspettava" ha raccontato l'attrice. Per loro è stato un nuovo inizio, più consapevole: "C’è la complicità che avevamo perso, e che secondo me in una coppia è importantissima. Abbiamo scoperto un nuovo modo di giocare tra di noi".