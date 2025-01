A teatro al Manzoni a Milano Vanessa Incontrada porta in scena una commedia sulle relazioni sentimentali contemporanee “Ti sposo ma non troppo”. “A tutti capita di lasciare o di essere lasciati, di innamorarsi di nuovo dopo la fine di una rapporto – racconta la Incontrada - A volte essere egoisti è positivo, è importante guardarsi dentro, cogliere le sfumature del nostro stato d’animo, le nostre emozioni e aspirazioni. Ma guardare solo a se stessi non è sano. Bisogna trovare la giusta bilancia, e non è semplice”.