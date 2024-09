La lunga pausa di riflessione ha fatto bene alla coppia, che è riuscita a far ripartire la storia d'amore con uno slancio nuovo. Un riavvicinamento lento e tenace (seguito a distanza anche dai follower che giorno dopo giorno hanno visto i segnali della riappacificazione), che ha permesso loro di superare le incomprensioni e gli ostacoli. Parlando delle ragioni che l'avevano portata alla rottura, due anni fa, la Incontrada ha sottolineato di averlo fatto soprattutto per proteggere se stessa. In passato, infatti, ha vissuto un amore tossico e aveva paura che la situazione si ripresentasse anche con Rossano. "E' stato questo mi ha dato la forza di chiudere. C'erano sempre incomprensioni, il timore di dire qualcosa che avrebbe suscitato una reazione nell'altra persona. Per me era atroce, mi stava e mi stavo facendo del male. La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano”, ha confidato la Incontrada a "F".