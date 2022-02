Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, addio dopo 15 anni? Ecco gli indizi

Per 15 anni Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono stati considerati una delle coppie più solide e riservate del mondo dello spettacolo. Hanno vissuto la loro storia d'amore a debita distanza dai riflettori, e con la stessa discrezione il loro rapporto sembra essere giunto al capolinea. Sui media si fa strada la voce, non confermata, che i due si siano detti addio già da tempo, probabilmente a causa della convivenza forzata durante il primo lockdown.

Vanessa e Rossano sono genitori del 13enne Isal e con lui vivono a Follonica. I mesi chiusi in casa nella primavera del 2020 pare abbiano messo a dura prova la tenuta della coppia e in effetti, curiosando sui loro profili social, le ultime foto insieme risalgono proprio a quel periodo. Inoltre l'imprenditore di recente si è goduto una vacanza alle Maldive con il figlio e Diletta, la figlia nata da una relazione precedente.

La Incontrada e Laurini avrebbero provato a superare la crisi, tanto che l'attrice si era spinta fino a confessare a "Domenica In" il desiderio di allargare la famiglia con un secondo figlio: "Chissà, forse succederà, la vita è una cosa che non puoi programmare. Mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà sarà, sennò va bene così", aveva detto. Ma nessuna cicogna si è vista all'orizzonte e la spaccatura tra loro si è fatta sempre più grossa.

L'inizio della storia tra Vanessa e Rossano era stato molto chiacchierato. Lui all'epoca era sposato con Chiara Palmieri, sorella dell'allora fidanzato dell'attrice. Critiche e pettegolezzi non erano mancati, tanto che lei si era dovuta giustificare: "L'amore non si ruba. Le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l'amore e la morte", aveva detto. Forse proprio a causa del grande clamore suscitato dal nascere della loro storia, i due hanno deciso di viverne la fine in silenzio.

