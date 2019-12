Vanessa Incontrada commessa per un giorno nella bancarella del padre Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Niente viaggi di lusso né party sfrenati, le Feste per Vanessa Incontrada sono soprattutto il piacere di stare in famiglia. A Barcellona con il compagno Rossano Laurini, il figlio Isal e la sua barboncina Gina ha deciso di dare una mano a suo padre Filippo nella bacarella di pelletteria che gestisce. Commessa per un giorno, la bella showgirl ha condiviso il momento nelle storie di Instagram: "Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui", ha detto.