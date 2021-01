Vanessa Incontrada senza filtri: "Mi depilo i baffetti ogni settimana"

Se Vanessa Incontrada piace così tanto, è anche merito della sua spontaneità, della sua capacità di esporsi senza filtri. Se i suoi pregi sono sotto gli occhi di tutti, lei non si tira indietro se c'è da parlare dei piccoli difetti. In diretta sui Radio Deejay ha raccontato con molta autoironia il suo più grande problema di bellezza: "Una volta a settimana mi devo fare i baffi e non è una battuta, lotto tutti i giorni contro i miei baffetti" ha scherzato.

Bella, solare, prorompente, dalle curve mediterranee che lasciano senza fiato, Vanessa si racconta senza peli sulla lingua. "Non ho le borse sotto gli occhi, non ho i brufoli, non ho niente", spiega parlando con Gino&Michele. "Mi sveglio già truccata" scherza, ma poi confessa: "La barba non ce l'ho, ma i baffi una volta a settimana li devo fare, mi spuntano dei peli allucinanti".

"Mi vengono quei peli duri, neri... sono molto setolosa", continua senza freni e senza inibizioni la Incontrada, incalzata dai due speaker che intanto se la ridono di gusto. Però poi precisa: "Sul resto del corpo non sono così pelosa", sdoganato con la solita leggerezza un altro argomento spesso considerato tabù. Che si sente ha suo agio con il suo corpo l'ha dimostrato più volte, e anche il pubblico la ama così com'è: con o senza baffetti.

