Vanessa Incontrada riapre il negozio a Follonica

La mascherina che le copre la parte bassa del viso nasconde il suo sorriso, ma gli occhi brillanti e luminosi testimoniano la gioia nel compiere questo primo passo verso la ripresa. Prima di tirare su i battenti, Vanessa mette in scena una divertente gag social con la sua sarta Laura: scherzano e si prendono in giro, si vede che tra loro c'è grande amicizia e sintonia. Al suo primo giorno di lavoro dopo il lockdown la Incontrada si fa accompagnare da due ospiti speciali: Zelig e Tokio, i due cani da poco arrivati in famiglia, che se la dormono beatamente sul pavimento della boutique.

Il punto vendita aperto qualche anno fa è stata una sfida per la Incontrada: "Ho pensato che partecipando all’attività del mio negozio avrei potuto instaurare un rapporto umano con le mie clienti consigliandole, ascoltandole, indirizzandole come fossi una di loro e avrei assunto un aspetto diverso da quello che ho in tv". Un'avventura nella quale si è buttata con l'energia e l'entusiasmo che la contraddistinguono.

