Come organizzare un matrimonio: dagli abiti alla casa, tutti i trend

Le tendenze in arrivo da Tutto Sposi 2025, tra le più importanti fiere internazionali dedicate al settore, in corso a Napoli
Tutto Sposi 2025 racconta le tendenze del matrimonio © Istockphoto
Come cambia il matrimonio. Dalle modalità del ricevimento ai look, fino alla casa dei novelli moglie e marito. Alle tendenze in arrivo e a tutte le novità per le nozze è dedicato Tutto Sposi 2025, tra le più importanti fiere internazionali dedicate al settore, in corso a Napoli negli spazi di Mostra d'Oltremare. L'evento, inaugurato sabato 18 e proseguito domenica 19 ottobre, si svolgerà anche nel prossimo weekend, sabato 25 e domenica 26.
Dall'abito da sposa e da sposo al make up e agli hair look, dal ricevimento al flower design, dalle partecipazioni alle bomboniere, a foto, video, musica e animazione, fino all'arredamento della casa e tanto altro. "Tutto Sposi 2025 racconta le tendenze del matrimonio 2026 e 2027 - ha spiegato Martina Ferrara, presidente del salone del wedding -. Questa 36esima edizione ha sempre più un valore internazionale". Ad aprire i Bridal Fashion show sono stati, infatti, le sfilate dei brand di tre donne stiliste provenienti da Israele, Kosovo e Paesi Bassi.
I tre appuntamenti realizzati con Pierangeli Fashion, distributore italiano ed europeo, hanno evidenziato le creazioni della stilista Julie Vino, che ha presentato le creazioni della sua collezione 2026 e abiti inediti della collezione 2027, appena presentata a New York. In passerella anche la collezione sposa di Faiza Talat, designer proveniente dai Paesi Bassi, con il brand Chic & Holland. A chiudere la prima serata di défilé è stato Diba Celina, brand omonimo della creatrice kosovara, con le sue proposte sposa e cerimonia donna. Ampio spazio, inoltre, al made in Italy, con le sfilate di Atelier La Venere, Atelier Amirante e Petrelli Uomo. Finale domenica prossima, 26 ottobre, quando saranno in passerella Essenza Boutique e Maison Le dive.
© Ufficio stampa
Alcune delle modelle dei Bridal Fashion show di Tutto Sposi 2025
Abbandonato il concetto tradizionale di ricevimento con banchetto luculliano, dal battesimo, al matrimonio, dai 18 anni alle lauree, oggi si predilige l’atmosfera unica di un luogo, l’originalità e la personalizzazione delle feste, insieme agli aspetti più dinamici, come l’intrattenimento e la musica live. Tutto Sposi in questa edizione ha dato perciò ampio spazio alla sezione Ricevimento, ospitando 18 tra le più rappresentative realtà campane specializzate in organizzazione di eventi esclusivi.
L'arredamento e la progettazione del primo nido d'amore è un altro ambito per cui la rassegna anticipa le principali tendenze. Riscuotono un maggior interesse cucina e camere da bagno rispetto al living e alla zona notte, in quanto ritenuti ambienti maggiormente dedicati all'accoglienza degli ospiti e alla convivialità. Grande attenzione viene riservata anche alla domotica e alle funzioni smart (per tapparelle, aria condizionata, luci ed elettrodomestici), sempre più al centro delle richieste e dei progetti.