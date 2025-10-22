Come organizzare un matrimonio: dagli abiti alla casa, tutti i trend

Dall'abito da sposa e da sposo al make up e agli hair look, dal ricevimento al flower design, dalle partecipazioni alle bomboniere, a foto, video, musica e animazione, fino all'arredamento della casa e tanto altro. "Tutto Sposi 2025 racconta le tendenze del matrimonio 2026 e 2027 - ha spiegato Martina Ferrara, presidente del salone del wedding -. Questa 36esima edizione ha sempre più un valore internazionale". Ad aprire i Bridal Fashion show sono stati, infatti, le sfilate dei brand di tre donne stiliste provenienti da Israele, Kosovo e Paesi Bassi.