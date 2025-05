L'abito da sposa giusto è quello che si sceglie con il cuore. Rivela la propria personalità, riflette il gusto personale e fa sentire a proprio agio con se stesse. Per indossarlo in modo impeccabile, e fare in modo che valorizzi pienamente la bellezza propria di ogni donna, assume particolare importanza anche la scelta della biancheria intima da indossare nel giorno "del sì". Entra così in gioco una collezione di "must have" fondamentali.