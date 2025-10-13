L'abito da sposa perfetto è anche sensuale: i più belli in arrivo

Protagoniste della presentazione, che si è tenuta a Milano, sono state le creazioni delle linee Couture e Atelier, che racchiudono i modelli più preziosi e ricercati firmati dal brand. Abiti che interpretano diversi immaginari di femminilità e che, nella diversità delle loro silhouette e dei volumi, condividono il romanticismo, l’eleganza e l’assoluto fascino del total white, declinato in molteplici sfumature. Tocchi di rosa cipria contraddistinguono le proposte più eteree e poetiche, impreziosite da ricami tridimensionali e stampe dipinte a mano come un affresco primaverile, mentre un'inedita versione in nero ridefinisce i confini dell’estetica bridal con audacia e personalità. Tra minimalismo e romanticismo, nude look e forme dall'effetto scultura, corpini sagomati e gonne sinuose, scolli dolcemente arrotondati e strascichi come manti floreali, sopragonne rimovibili e boleri, punti luce come fossero gioielli.