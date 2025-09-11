Eleganza e versatilità, una moda più vicina a tutte le donne

A guidare questa visione e a fare da musa per queste nuove creazioni è la pittrice Tamara De Lempicka. La "donna d'oro", come la definì Gabriele D'Annunzio, è evocata dai colori decisi e profondi - come il burgundy, il verde, il marrone e il blu - e dalle geometrie raffinate, che esprimono tutta la forza, la sensualità e l'originalità dell'essere femminile. "Il percorso di Emé prosegue guardando al futuro con rinnovata ispirazione - sottolinea ancora Silvia Falconi -, interpretando le esigenze della donna contemporanea e proponendo una collezione di capi versatili, curati nei dettagli e capaci di esprimere stile, personalità e autenticità".