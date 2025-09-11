Eleganza e versatilità, una moda più vicina a tutte le donne

Emé, i best look Occasionwear autunno inverno 2025
© Ufficio stampa | Emé, i look della collezione Occasionwear autunno inverno 2025
Emé prosegue la sua rivoluzione "gentile" all'insegna di una nuova visione. Svelata la collezione Occasionwear autunno inverno
Un look della collezione Occasionwear autunno inverno 2025 di Emé © Ufficio stampa
Un'idea di eleganza nuova, accessibile, intima e mai convenzionale. Una moda capace di rispondere alle esigenze di ogni donna, di rispecchiare ogni riflesso della sua personalità, al suo fianco ogni giorno ma anche in grado di celebrare i suoi momenti speciali rendendola protagonista. È la nuova sfida che ha intrapreso uno dei brand italiani più amati, forte da sempre della sua sartorialità e dove l'artigianalità procede ora accanto all'innovazione e una nuova visione.
È questa l'evoluzione di Emé, che ha scelto un luogo suggestivo ma anche concreto, espressione delle relazioni, della connessione, della condivisione, per svelare la sua nuova collezione Occasionwear autunno inverno 2025. La presentazione è infatti avvenuta negli spazi del Mercato Floricolo di Milano, trasformato per l'occasione in un giardino incantato. "Un luogo romantico ma anche di quotidianità e di vita", lo definisce la Direttrice creativa del brand Silvia Falconi, che Tgcom24 ha incontrato nel backstage di una sfilata che si è svolta come una promenade e un'esperienza immersiva tra numerose varietà di fiori. Un luogo magico in cui è stata portata in scena tutta la bellezza di un'eleganza nuova. >> VIDEO: DAL BACKSTAGE ALLA SFILATA
In ogni dettaglio, un richiamo alla natura e all'essenza più autentica del brand. Sono capi che si integrano armoniosamente nel quotidiano, le creazioni di Emé per la prossima stagione. Suggestioni floreali, tessuti fluidi e strutturati, elementi ricercati. "Sono look molto forti, che riflettono in pieno la nuova essenza del brand, un cambio di direzione che racconta una natura dirompente - spiega Silvia Falconi -. Sono capi concepiti e che si combinano per essere indossati nell'intero arco della giornata, dal mattino all'evento speciale della sera. Magari cambiando semplicemente un accessorio. Mettono in luce l'essenza romantica della femminilità ma anche tutta la sua dinamicità. Si pensa solitamente a una donna lavoratrice, in carriera, ma anche a una mamma e ai suoi molteplici impegni. Non c'è uno stereotipo definito".
A guidare questa visione e a fare da musa per queste nuove creazioni è la pittrice Tamara De Lempicka. La "donna d'oro", come la definì Gabriele D'Annunzio, è evocata dai colori decisi e profondi - come il burgundy, il verde, il marrone e il blu - e dalle geometrie raffinate, che esprimono tutta la forza, la sensualità e l'originalità dell'essere femminile. "Il percorso di Emé prosegue guardando al futuro con rinnovata ispirazione - sottolinea ancora Silvia Falconi -, interpretando le esigenze della donna contemporanea e proponendo una collezione di capi versatili, curati nei dettagli e capaci di esprimere stile, personalità e autenticità".
Per vivere al meglio ogni occasione speciale e per vestire "ogni attimo della vita di una donna", Emé introduce per la prima volta tre diverse label che identificano altrettante linee della collezione, supportando la scelta del capo ideale per diverse occasioni d’uso: Day To Night, che include modelli facili da abbinare di giorno e adattabili anche a momenti più formali; Elegance, dedicata invece a capi da indossare negli eventi speciali e Red Carpet, per abiti e completi con ricami preziosi e linee originali, perfetti per party esclusivi e serate di gala.
