Valdobbiadene oltre il Prosecco: il vero patrimonio nascosto delle colline DOCG

Quando si parla di Valdobbiadene, il pensiero corre immediatamente alle sue dolci colline costellate di vigneti, al celebre Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e alle bollicine che ne hanno fatto un simbolo mondiale. Tuttavia, limitarsi a questa immagine significa ignorare un universo più ampio, fatto di tradizioni gastronomiche profonde e di un patrimonio culturale ed economico che va ben oltre il solo vino. Valdobbiadene è infatti anche una realtà viva e pulsante di botteghe, negozi e attività storiche che raccontano storie di artigianalità, passione e radicamento nel territorio. Questi luoghi, spesso nascosti agli occhi dei turisti frettolosi, rappresentano il vero cuore della comunità, custodi di saperi antichi e di un modo di vivere che ancora oggi si tramanda di generazione in generazione, tutelati e valorizzati da istituzioni come Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, il Comune di Valdobbiadene e l’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.