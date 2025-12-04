Boom di stranieri a Natale in Italia: 4 milioni gli arrivi aeroportuali

Nel dettaglio, a dicembre saranno 2,4 milioni gli arrivi aeroportuali dall'estero, registrando così una crescita pari al 6,1% rispetto al Natale 2024; trend di crescita che proseguirà anche a gennaio 2026 quando si contano già 1,9 milioni di arrivi prenotati negli scali italiani (+4,4% in confronto a gennaio 2025). Risultati che posizionano l'Italia davanti a realtà quali Francia e Turchia, seconda solo alla Spagna. L'Ufficio Statistica del ministero del Turismo scatta la fotografia di un'Italia che, all'insegna di una saturazione Online Travel Agencies media nazionale del 35,7% tra il 1 dicembre 2025 e l'11 gennaio 2026, si dimostra policentrica e diversificata per le imminenti festività invernali: la montagna traina la domanda di fine anno, con un tasso di prenotazione pari al 46,6%, grazie soprattutto alla performance di Trentino-Alto Adige (48,36%), Valle d'Aosta (45,7%) e Umbria (40,18%); le città d'arte e le grandi Regioni culturali - su tutte Lazio (oltre 1,6 milioni di prenotazioni), Lombardia e Veneto (oltre 1 milione) - restano essenziali per i volumi; il Sud guadagna terreno, mostrando segnali di consolidamento, segnatamente con Calabria (+6,7% del tasso di saturazione Online Travel Agencies sullo stesso periodo del 2024), Molise (+5,7%) e Basilicata (+4,2%) che guidano la crescita e il riequilibrio dei flussi. Tra i principali mercati che scelgono di trascorrere Natale e Capodanno in Italia, svettano Spagna (611 mila arrivi aeroportuali), Regno Unito (circa 585 mila), Francia (328 mila) e Germania (308 mila). Crescono, inoltre, gli arrivi da Polonia, Albania, Romania, Paesi Bassi e Belgio. Tra le grandi mete prescelte dominano Milano (1,6 milioni di arrivi negli scali cittadini) e Roma (1,2), seguite poi da Venezia (quasi mezzo milione di arrivi), Napoli e Bologna.