"Grande Fratello", in esclusiva il documentario sull’inizio del reality

Daria Bignardi ricorda l’impatto sulla platea televisiva: "Il Paese si fermò per vedere l’ultima puntata", e afferma: "Eravamo arrivati alla fine di una cosa che ci è esplosa tra le mani e che non avremmo mai immaginato". Bignardi ammette i propri dubbi iniziali: "Quando mi hanno proposto questo Grande Fratello ero un po’ perplessa, non sapevo neanche se ero capace, avevo molti dubbi", e sottolinea la sorpresa per la portata del fenomeno. "Non immaginavo cosa sarebbe potuto succedere, né a loro né a me", ricorda la conduttrice.