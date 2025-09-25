Simona Ventura sullo stalker che la minaccia da tre anni: "Un brivdo lungo la schiena"

Ventura spiega che a decidere di denunciare l'uomo, è stato Terzi: "Quando mio marito mi ha detto che avrebbe voluto denunciare sono rimasta molto spaventata - ha raccontato -. Questo stalker è stato molto fortunato a farsi trovare prima dai carabinieri prima di farsi trovare da me, perché mi è capitato di trovare delle stalker davanti casa in passato e ora sono andate vie per come sono fatta io". La conduttrice ha aggiunto che le indagini sono a buon punto: "So che sono già molto avanti nell'individuarlo. Queste cose non si dicono, bisogna che queste persone abbiano pene certe e devono avere la responsabilità delle porcate che dicono, perché si tratta di un reato".