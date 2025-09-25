Simona Ventura sullo stalker che la minaccia da tre anni: "Un brivdo lungo la schiena"

La conduttrice a "Dentro la notizia" racconta l'episodio: "A chi riceve queste cose dico di denunciare"
© Da video
"Quando l'ho ascoltato per la prima volta, ho avuto un brivido nella schiena". Simona Ventura parla per la prima volta a "Dentro la notizia" dello stalker che da tre anni invia sul profilo del marito Giovanni Terzi messaggi vocali con minacce e insulti indirizzati a lei. La conduttrice, che da lunedì prossimo sarà alla guida della nuova edizione del "Grande Fratello", al programma di Gianluigi Nuzzi spiega come è venuta a conoscenza di questa situazione: "Non ho mai letto commenti e non mi importava, perché mi annoia - ha detto al programma di Canale 5 -. Quando abbiamo scoperto questo stalker che ha iniziato a minacciare Giovanni e poi ha proseguito insultando me e la nostra famiglia".
Ventura spiega che a decidere di denunciare l'uomo, è stato Terzi: "Quando mio marito mi ha detto che avrebbe voluto denunciare sono rimasta molto spaventata - ha raccontato -. Questo stalker è stato molto fortunato a farsi trovare prima dai carabinieri prima di farsi trovare da me, perché mi è capitato di trovare delle stalker davanti casa in passato e ora sono andate vie per come sono fatta io". La conduttrice ha aggiunto che le indagini sono a buon punto: "So che sono già molto avanti nell'individuarlo. Queste cose non si dicono, bisogna che queste persone abbiano pene certe e devono avere la responsabilità delle porcate che dicono, perché si tratta di un reato".
Nel corso della puntata sono stati mandati in onda nuovi audio inviati dall'uomo a Giovanni Terzi e indirizzati prevalentemente a Simona Ventura. Lo stalker attribuisce alla conduttrice la responsabilità di tutti i suoi fallimenti. "I social sono al giorno d'oggi un nuovo strumento di comunicazione - ha sottolineato ancora "SuperSimo" -, non sono mezzi per offendere e insultare le persone. Voglio pensare che questa persona riuscirà a pentirsi facendosi curare. Alle persone che ricevono queste offese, dico di denunciare".
