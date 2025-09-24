Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "Dentro la notizia"

Simona Ventura e Giovanni Terzi minacciati da uno stalker: "Dovete morire"

A "Dentro la notizia" la testimonianza del marito della conduttrice 

24 Set 2025 - 18:31
© Da video

© Da video

"Da tre anni ricevo minacce da uno stalker". A "Dentro la notizia" Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura, racconta la spiacevole esperienza che vive negli ultimi tempi a causa di uno stalker che ha deciso di rendere complicata la vita sua e della conduttrice con continui messaggi sgradevoli. "Spesso mi scrive nei Direct di Instagram, con messaggi vocali e mi stanno arrivando anche adesso".

Il racconto

 Terzi ha denunciato l'uomo: "Lui adesso è offeso perché la polizia postale lo ha già individuato", racconta nello studio di Gianluigi Nuzzi. Poi il racconto: "C'è stata un'escalation, mi diceva che Simona è una donna del diavolo e poi ha cominciato a insultare anche me". Durante la puntata, sono stati mandati in onda alcuni degli audio inviati dall'uomo: "Dovete morire voi e i vostri figli. Si ricordi che quella pu***na che risponde al nome di Simona Ventura, psicopatica assassina e anche maligna, molto maligna è succube chissà di quali malignità della sua setta di m***a che ha abbracciato a piene mani - si sente nell'audio inviato dall'uomo -. Si ricordi di dirle che è lei ha dei problemi mentali, io voglio dannatamente la loro sconfitta. Non è un gioco, non è una guerra, l'unica guerra è quella che fanno alla mia vita e che hanno fatto per 30 anni con le loro prassi e le loro cose. In questa farsa lei ha deciso tutto. Le dica che c'è gente che la vuole morta, in primis io".

Leggi anche

Simona Ventura sul matrimonio con Giovanni Terzi: "Abbiamo lavorato per una casa di felicità"

Simona Ventura pronta al "Grande Fratello": "La mia vita è un vero reality, tra prove e nomination"

Il pensiero di Simona Ventura

  Terzi aggiunge: "Non sappiamo con precisione chi sia, ma sappiamo che questi messaggi fanno molto male. Cosa dice Simona? Lei è molto colpita da questa cosa, perché anche se fosse un matto abbiamo paura che possa farci qualcosa". In un altro audio lo stalker se la prende con la magistratura e la procura: "Sono un disoccupato e laureato, mi hanno tolto tutto. Dovete morire tutti", si sente dire. "Dentro di me c'è una grande sete di ucciderla, spero di vederla morta", dice l'uomo.

simona ventura
giovanni terzi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri