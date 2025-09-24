Simona Ventura e Giovanni Terzi minacciati da uno stalker: "Dovete morire"

A "Dentro la notizia" la testimonianza del marito della conduttrice
© Da video
"Da tre anni ricevo minacce da uno stalker". A "Dentro la notizia" Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura, racconta la spiacevole esperienza che vive negli ultimi tempi a causa di uno stalker che ha deciso di rendere complicata la vita sua e della conduttrice con continui messaggi sgradevoli. "Spesso mi scrive nei Direct di Instagram, con messaggi vocali e mi stanno arrivando anche adesso".
Terzi ha denunciato l'uomo: "Lui adesso è offeso perché la polizia postale lo ha già individuato", racconta nello studio di Gianluigi Nuzzi. Poi il racconto: "C'è stata un'escalation, mi diceva che Simona è una donna del diavolo e poi ha cominciato a insultare anche me". Durante la puntata, sono stati mandati in onda alcuni degli audio inviati dall'uomo: "Dovete morire voi e i vostri figli. Si ricordi che quella pu***na che risponde al nome di Simona Ventura, psicopatica assassina e anche maligna, molto maligna è succube chissà di quali malignità della sua setta di m***a che ha abbracciato a piene mani - si sente nell'audio inviato dall'uomo -. Si ricordi di dirle che è lei ha dei problemi mentali, io voglio dannatamente la loro sconfitta. Non è un gioco, non è una guerra, l'unica guerra è quella che fanno alla mia vita e che hanno fatto per 30 anni con le loro prassi e le loro cose. In questa farsa lei ha deciso tutto. Le dica che c'è gente che la vuole morta, in primis io".
Terzi aggiunge: "Non sappiamo con precisione chi sia, ma sappiamo che questi messaggi fanno molto male. Cosa dice Simona? Lei è molto colpita da questa cosa, perché anche se fosse un matto abbiamo paura che possa farci qualcosa". In un altro audio lo stalker se la prende con la magistratura e la procura: "Sono un disoccupato e laureato, mi hanno tolto tutto. Dovete morire tutti", si sente dire. "Dentro di me c'è una grande sete di ucciderla, spero di vederla morta", dice l'uomo.
Commenti (0)