Simona Ventura e Giovanni Terzi minacciati da uno stalker: "Dovete morire"

Terzi ha denunciato l'uomo: "Lui adesso è offeso perché la polizia postale lo ha già individuato", racconta nello studio di Gianluigi Nuzzi. Poi il racconto: "C'è stata un'escalation, mi diceva che Simona è una donna del diavolo e poi ha cominciato a insultare anche me". Durante la puntata, sono stati mandati in onda alcuni degli audio inviati dall'uomo: "Dovete morire voi e i vostri figli. Si ricordi che quella pu***na che risponde al nome di Simona Ventura, psicopatica assassina e anche maligna, molto maligna è succube chissà di quali malignità della sua setta di m***a che ha abbracciato a piene mani - si sente nell'audio inviato dall'uomo -. Si ricordi di dirle che è lei ha dei problemi mentali, io voglio dannatamente la loro sconfitta. Non è un gioco, non è una guerra, l'unica guerra è quella che fanno alla mia vita e che hanno fatto per 30 anni con le loro prassi e le loro cose. In questa farsa lei ha deciso tutto. Le dica che c'è gente che la vuole morta, in primis io".