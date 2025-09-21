Simona Ventura su Giovanni Terzi: "Abbiamo lavorato per una casa di felicità"

Parlando del legame con i figli - Giacomo e Niccolò avuti dall'ex marito Stefano Bettarini e Caterina, adottata, Simona Ventura si dice orgogliosa di loro perché sono tutti "indipendenti" e "focalizzati sui loro obiettivi". "Fino ai 18 anni ho cercato di dare loro dei valori che si porteranno avanti nella vita", spiega la presentatrice che poi aggiunge: "Bisogna avere un piano B perché quando si cade bisogna cercare di rialzarsi più forti di prima".