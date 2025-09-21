Simona Ventura su Giovanni Terzi: "Abbiamo lavorato per una casa di felicità"

Ospite a "Verissimo" la conduttrice di "Grande Fratello", al via dal 29 settembre su Canale 5: "I nostri figli ci aiutano"
© Da video
Ospite a "Verissimo" Simona Ventura ripercorre il primo anno di matrimonio con Giovanni Terzi con il quale è convolata a nozze il 6 luglio 2024. "Mi commuove perché abbiamo lavorato tanto per il nostro team e per una famiglia unita", spiega la conduttrice al timone della nuova edizione di "Grande Fratello", al via il 29 settembre su Canale 5.
"Supersimo" racconta la sua idea di famiglia allargata costruita "mattoncino dopo mattoncino" insieme al marito con il quale ha detto il "fatidico sì" in una cerimonia civile al Grand Hotel di Rimini dopo oltre 6 anni di fidanzamento. "Ci chiamiamo noi uno dove ci sono i miei figli, i suoi figli, i miei genitori e mia sorella. Ringrazio ogni giorno perché mattoncino dopo mattoncino la famiglia è diventata una casa di felicità della nostra vita", aggiunge.
Parlando del legame con i figli - Giacomo e Niccolò avuti dall'ex marito Stefano Bettarini e Caterina, adottata, Simona Ventura si dice orgogliosa di loro perché sono tutti "indipendenti" e "focalizzati sui loro obiettivi". "Fino ai 18 anni ho cercato di dare loro dei valori che si porteranno avanti nella vita", spiega la presentatrice che poi aggiunge: "Bisogna avere un piano B perché quando si cade bisogna cercare di rialzarsi più forti di prima".
Commenti (0)