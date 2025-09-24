Simona Ventura pronta al "Grande Fratello": "La mia vita è un vero reality, tra prove e nomination"

Per questo il cast sarà uno specchio del mondo di oggi, con tutte le sue contraddizioni: "Il mondo è cambiato, ma abbiamo concorrenti che hanno grande personalità e storie da raccontare, hanno cose da dire. Mi piace pensare che ci siano persone che possono raccontare storie belle di resilienza. Avrete delle sorprese: ci saranno italiani di seconda generazione, saranno rappresentate le diverse aree geografiche, il sud, il centro, il nord. Abbiamo selezionato queste persone comuni che sono spontanee".In studio con lei ci saranno tre ex concorrenti storici: Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione), il "lord" Ascanio Pacelli e la verace Floriana Secondi.