Simona Ventura pronta al "Grande Fratello": "La mia vita è un vero reality, tra prove e nomination"

Dal 29 settembre al timone della nuova edizione del reality di Canale 5

24 Set 2025 - 10:03
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Manca ormai pochissimo alla nuova edizione del "Grande Fratello", in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal 29 settembre. Mentre si iniziano a svelare i primi concorrenti, anche Simona Ventura si prepara al suo grande ritorno in prima serata. Dinamiche e meccanismi del gioco non hanno segreti per lei, che a "Chi" rivela di riscontrarle anche nella vita privata: "Ho superato tante prove, ricevuto baci di Giuda e anche tante nomination".

"Grande Fratello", tutti i vincitori

© Da video | Cristina Plevani, Grande Fratello 1, 2000
© Da video | Cristina Plevani, Grande Fratello 1, 2000
© Da video | Cristina Plevani, Grande Fratello 1, 2000

© Da video | Cristina Plevani, Grande Fratello 1, 2000

© Da video | Cristina Plevani, Grande Fratello 1, 2000

Il ritorno alle origini di Simona Ventura

    La Ventura guiderà l'edizione che celebra i 25 anni del papà di tutti i reality. "Sì, diciamo che è un po’ come il Giubileo, che si celebra ogni quarto di secolo", scherza lei. "Il Grande Fratello ha raccontato la storia degli italiani, i cambiamenti della società, ha raccontato tanto di noi. Diciamo che torniamo alle origini perché sono state scelte persone comuni che sono quelle con cui il programma è iniziato".

"Nella Casa anche italiani di seconda generazione"

 Per questo il cast sarà uno specchio del mondo di oggi, con tutte le sue contraddizioni: "Il mondo è cambiato, ma abbiamo concorrenti che hanno grande personalità e storie da raccontare, hanno cose da dire. Mi piace pensare che ci siano persone che possono raccontare storie belle di resilienza. Avrete delle sorprese: ci saranno italiani di seconda generazione, saranno rappresentate le diverse aree geografiche, il sud, il centro, il nord. Abbiamo selezionato queste persone comuni che sono spontanee".In studio con lei ci saranno tre ex concorrenti storici: Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione), il "lord" Ascanio Pacelli e la verace Floriana Secondi.

La conduzione "voyeur" di Simona

 La Ventura conosce come le su tasche, avendolo vissuto da presentatrice, opinionista e perfino concorrente. La sua sarà una conduzione per così dire "domestica", animata dalla Simona spettatrice più che dalla donna di spettacolo. "Ho sempre visto i reality e chiedo ai concorrenti quello che vorrebbe sapere la Simona da casa", spiega. "I reality devono essere tali fino in fondo, mi piace mettere un occhio nella serratura, ho uno sguardo da voyeur. E poi ci sarà l’evasione perché il Gf sarà anche leggero, voglio che la gente che ci guarda si rilassi".

Simona Ventura: "Ho ricevuto tante nomination nella vita"

  D'altra parte tutta la sua vita è un grande reality: "Lo è sempre: con tante prove da superare, baci di Giuda, e persone che non sono come vogliono apparire. Ho ricevuto diverse nomination. Ma sono quella che vedi, se non mi piaci lo capisci subito, si vede dalla faccia, e questo non posso cambiarlo a 60 anni"."

