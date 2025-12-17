"Grande Fratello": ecco la cena speciale dei finalisti

Gli ultimi cinque Casalinghi si ritrovano in salone per trascorrere una serata particolare
© Da video
A pochi giorni dalla finale, è tempo per i concorrenti di godere di una delle ultime cene nella Casa. Il Grande Fratello ha preparato una sorpresa: i cinque casalinghi rimasti avranno l'opportunità di trascorrere una serata speciale con un'ottima cena direttamente nel salone, uno dei luoghi chiave di questa esperienza, ricco di scontri, emozioni e confidenze.
Dopo essersi preparati per l'occasione, i finalisti si dirigono verso il salone e, colpiti dalla meravigliosa sorpresa, ringraziano ila produzione prima di sedersi attorno al tavolo per gustare le delizie culinarie. Prima di iniziare la serata, sollevano i calici e, oltre a brindare ai loro compagni d'avventura che hanno condiviso questo percorso, festeggiano il loro traguardo. I loro rapporti non sono sempre stati semplici, tra liti e incomprensioni, ma adesso è giunto il momento di essere sinceri. Anita e Giulia riuniscono i concorrenti nel salone e leggono il Comunicato Ufficiale: "Il vostro percorso nella Casa del Grande Fratello sta per giungere al termine... Avete affrontato un viaggio ricco di emozioni, un'avventura condivisa giorno dopo giorno. Ora è il momento di dirvi tutto... Dovrete essere sinceri con i vostri compagni esprimendo quelle parole mai dette prima".
La prima a pescare il bigliettino e a condividere il proprio pensiero è Grazia, che si rivolge ad Anita. Confessa di essere rimasta delusa da un suo comportamento: dopo la visita di suo padre, sperava di ricevere conforto da Anita, ma ha ricevuto solo critiche. "Mi ha infastidito che, il giorno dopo, stavo male e non ho visto nemmeno uno sguardo di comprensione da parte tua". ha sottolineato. Anita si scusa per quanto accaduto e spiega che in quel momento non riusciva a essere di supporto.
E' il momento di Giulia, che non ha ricevuto le conferme che si aspettava da Grazia, ma non ha mai smesso di volerle bene. Grazia riconosce di aver sottovalutato ciò che avevano: "È la prima volta che realizzo di essere amata più di quanto ho amato. Tu mi hai dato di più di quanto io ti abbia mai dato. Ho capito quanto tu tenga a me. Io ti volevo bene, ma ti davo per scontata". È il turno di Omer, che condivide il suo pensiero su Giulia. “Le cose negative te le ho già dette tutte e abbiamo spesso discusso per questo". La considera tuttavia una persona determinata e piena di energia, è convinto che andrà sicuramente lontano. Anche Anita si rivolge a Giulia, scusandosi per averla sminuita e per averla allontanata in un periodo difficile dopo la perdita della madre: "Ci siamo distanziate, ma non c'è più stato un momento nostro". Con il passare del tempo, ha capito di essersi sbagliata e non può fare a meno di ricredersi su di lei.
Jonas pesca il nome di Omer. Nonostante le loro frequenti incomprensioni, non riesce a trattenere le sue critiche. “Credo che tu sia una persona molto maliziosa, ma ti devo grazie perché hai fatto emergere parti di me che, senza di te, non sarebbero venute alla luce". Per questo è felice di sfidarlo nel duello finale: "Sei un uomo forte e sono contento di avere scelto te".