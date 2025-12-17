"Grande Fratello": ecco la cena speciale dei finalisti

E' il momento di Giulia, che non ha ricevuto le conferme che si aspettava da Grazia, ma non ha mai smesso di volerle bene. Grazia riconosce di aver sottovalutato ciò che avevano: "È la prima volta che realizzo di essere amata più di quanto ho amato. Tu mi hai dato di più di quanto io ti abbia mai dato. Ho capito quanto tu tenga a me. Io ti volevo bene, ma ti davo per scontata". È il turno di Omer, che condivide il suo pensiero su Giulia. “Le cose negative te le ho già dette tutte e abbiamo spesso discusso per questo". La considera tuttavia una persona determinata e piena di energia, è convinto che andrà sicuramente lontano. Anche Anita si rivolge a Giulia, scusandosi per averla sminuita e per averla allontanata in un periodo difficile dopo la perdita della madre: "Ci siamo distanziate, ma non c'è più stato un momento nostro". Con il passare del tempo, ha capito di essersi sbagliata e non può fare a meno di ricredersi su di lei.