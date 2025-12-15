"Grande Fratello", per Domenico, Benedetta e Valentina è la resa dei conti

L'ennesimo confronto tra i protagonisti del triangolo più seguito di questa edizione
© Da video
Nella semifinale del "Grande Fratello" va in scena la resa dei conti tra Domenico, Benedetta e Valentina. Negli ultimi due mesi, dentro la Casa, Domenico e Benedetta hanno costruito un rapporto solido e autentico, capace di reggere anche alle pressioni esterne, in particolare quelli dell'ex Valentina. I continui interventi della donna non sono riusciti a spezzare quel legame, che anzi si è rafforzato giorno dopo giorno. Nella puntata precedente, però, Benedetta è stata eliminata e costretta a lasciare il gioco. E a quel punto la domanda è diventata inevitabile: come ha reagito Domenico?
Dopo una clip riassuntiva, Simona Ventura interpella il casalingo sul post Benedetta nella Casa: "Senza di lei è vuota", ha risposto. E ha aggiunto: "Benedetta è una persona straordinaria, sempre sorridente, sempre solare, sempre dolce".
La conduttrice entra subito nel tema più delicato: anche dopo l’uscita di Benedetta, sui social le polemiche non si sono fermate. "L'uscita di Benedetta non ha placato le cose", spiega Simona, mostrando a Domenico alcuni commenti durissimi: "La peggiore sfascia famiglia", "Benedetta sei indifendibile", "Mi vergognerei di avere una figlia come te".
Domenico resta colpito e prende immediatamente posizione in difesa della ragazza: "Lei si è sempre comportata bene", dice, aggiungendo: "A me dispiace di tutti questi commenti". Simona chiarisce poi che Benedetta, una volta fuori, ha letto tutto e ha deciso di intervenire: "Benedetta è qui e ha chiesto un confronto pubblico con Valentina". "Questa è una resa dei conti", conclude, aprendo ufficialmente il faccia a faccia. Benedetta parte senza giri di parole: "Sono uscita fuori e mi sono resa conto di tutto quello che hai creato". Accusa Valentina di aver alimentato la narrazione che la dipingeva come "sfascia famiglie" e "irrispettosa": "All'esterno l'hai alimentata tu". Poi la attacca sul piano delle intenzioni: "Tu, da questa situazione, hai preso la palla al balzo".
Valentina, dal canto suo, spiega perché aveva scelto di entrare in Casa: dice di essere rimasta turbata dalla vicinanza tra Domenico e Benedetta e di aver voluto metterlo in guardia. "Stavi sempre abbracciata al mio uomo", "Avete dormito insieme", elenca, ribadendo che per lei quei segnali erano stati abbastanza per esporsi pubblicamente. A quel punto Simona le chiede in modo diretto: "Tu hai detto che era una sfascia famiglia?". "Mai detto", risponde Valentina, negando con decisione. La smentita fa salire la tensione. Benedetta ribatte e il confronto diventa sempre più acceso: "Gli atteggiamenti ci sono stati con Domenico, ci sono stati con tutti". Poi sgancia un dettaglio mai emerso prima: "Ha chiamato mia madre". Valentina spiega di aver chiamato la mamma di Benedetta perché, sotto alcuni post social, la donna le avrebbe rivolto commenti spiacevoli: "Mi ero stancata", dice.
A questo punto, Simona Ventura chiede a Domenico chi vorrebbe vedere tra le due, lui sceglie Valentina: "Quando uscirò, chiariremo tutto quello che ci sarà da chiarire". Valentina, però, non nasconde la delusione: "A tutto questo dovevi mettere un punto tu". Ventura chiude il collegamento augurando ai due di trovare un equilibrio. Domenico e Valentina si salutano in un abbraccio e lui conclude: "Ci vediamo fuori".