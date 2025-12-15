"Grande Fratello", per Domenico, Benedetta e Valentina è la resa dei conti

Domenico resta colpito e prende immediatamente posizione in difesa della ragazza: "Lei si è sempre comportata bene", dice, aggiungendo: "A me dispiace di tutti questi commenti". Simona chiarisce poi che Benedetta, una volta fuori, ha letto tutto e ha deciso di intervenire: "Benedetta è qui e ha chiesto un confronto pubblico con Valentina". "Questa è una resa dei conti", conclude, aprendo ufficialmente il faccia a faccia. Benedetta parte senza giri di parole: "Sono uscita fuori e mi sono resa conto di tutto quello che hai creato". Accusa Valentina di aver alimentato la narrazione che la dipingeva come "sfascia famiglie" e "irrispettosa": "All'esterno l'hai alimentata tu". Poi la attacca sul piano delle intenzioni: "Tu, da questa situazione, hai preso la palla al balzo".