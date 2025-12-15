“Grande Fratello”, scontro in cucina tra Grazia e Giulia

Giulia raggiunge la coinquilina in giardino e le chiede: "Perché fai così?". Grazia è infastidita, non sopporta lo spreco di cibo e non gradisce prendere ordini da Giulia. Sarebbe stata contenta di preparare lei la torta, ma la torinese insiste nel voler fare tutto. Grazia ribatte: "Mi levi le cose dalle mani e mi dà fastidio". Esausta, Giulia le rinfaccia di essere troppo pesante e le propone di preparare la torta agli spinaci.