“Grande Fratello”, scontro in cucina tra Grazia e Giulia

Le due coinquiline litigano dietro i fornelli per colpa del menu
© Da video
Nella cucina del "Grande Fratello" esplodono le tensioni tra Grazia e Giulia a causa di opinioni contrastanti sul menu della cena. Grazia desidera preparare una sfoglia di spinaci seguendo la ricetta della mamma. Giulia è d'accordo, ma vorrebbe utilizzare tutto il sacchetto di verdure, mentre Grazia solo metà.
Non sentendosi ascoltata, Grazia, con un tono sarcastico, chiede: "Posso fare una cosa io o devi fare tutto tu?". La tensione aumenta e Giulia replica: "Allora vestiti e vieni a cucinare". Le due continuano a battibeccare e, alla fine, Grazia si allontana dai fornelli. Giulia rimane in cucina con Anita, Domenico e Omer, decidendo cosa mangiare. Insieme, optano per finire la lasagna, preparare una torta salata con il salmone e aggiungere gli spinaci come contorno. Quando Grazia torna e manifesta il suo disappunto, in particolare per la torta salata, decide di lasciare la cucina.
Giulia raggiunge la coinquilina in giardino e le chiede: "Perché fai così?". Grazia è infastidita, non sopporta lo spreco di cibo e non gradisce prendere ordini da Giulia. Sarebbe stata contenta di preparare lei la torta, ma la torinese insiste nel voler fare tutto. Grazia ribatte: "Mi levi le cose dalle mani e mi dà fastidio". Esausta, Giulia le rinfaccia di essere troppo pesante e le propone di preparare la torta agli spinaci.
La situazione si complica quando Anita interviene, dicendo che non ha preferenze tra salmone e spinaci ma che non bisognerebbe fare due torte. Cerca di convincere Grazia a preparare la torta di spinaci ma lei rifiuta, sentendosi incompresa. Avrebbe voluto riproporre la ricetta della mamma, ma si sente ostacolata. Anita alla fine decide di prendere in mano la situazione e inizia a preparare due torte rustiche: una con spinaci e una con salmone. Con questa decisione, la lite si placa e la serata diventa per tutti più serena.