"Grande Fratello", commozione e risate: i concorrenti a un passo dalla finale

Poi arriva il turno di Anita, che chiede a tutti di sedersi nel salone. Con la voce rotta dall’emozione, ricorda il ritorno nella Casa dopo la perdita della madre. In quel momento di fragilità, dice, ha trovato conforto e affetto dagli altri, un abbraccio collettivo che le è rimasto nel cuore come uno dei doni più belli. Infine, è Jonas a portare un sorriso tra tutti: con leggerezza racconta di una coreografia imparata insieme e di come i passi di Domenico lo abbiano fatto ridere per giorni. Per rivivere quell’istante, chiede al Grande Fratello di mettere la musica, e tra una risata e l’altra i concorrenti si lasciano trasportare dalla gioia e dall’ironia di un ricordo che parla di complicità e spensieratezza.