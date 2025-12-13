Logo Tgcom24
"Grande Fratello", commozione e risate: i concorrenti a un passo dalla finale

Gli inquilini ricordano i momenti vissuti nel corso di questa avventura

13 Dic 2025 - 09:13
© Da video

© Da video

Nel cuore dell’avventura più intensa della loro vita, i concorrenti del "Grande Fratello" si sono presi un momento per guardarsi indietro e rivivere insieme ciò che ha reso speciale il loro percorso. Dopo una cena condivisa, Giulia, Grazia e Anita hanno raccolto il gruppo per leggere un annuncio che tocca nel profondo: è l’ultimo sabato nella Casa e ciascuno dovrà scegliere un luogo carico di significato per raccontare un ricordo che non potrà mai dimenticare.

Giulia è la prima ad aprire il cuore. In giardino, sotto il cielo della Casa, ricorda una serata speciale in cui, nonostante la pioggia, tutti si ritrovarono a cantare insieme: "Eravamo tutti lì, uniti, sotto la pioggia… per me è stato incredibile”. Quel momento, dice, rimarrà per sempre con lei. Poi tocca a Domenico, che sceglie la Stanza del Capitano come cornice del suo ricordo più caro. In quella stanza, spiega, ha vissuto ore divertenti ed emozionanti accanto ad Anita e Benedetta, stringendo rapporti che ha definito tra i più belli di questa esperienza. 

Grazia, invece, invita tutti fuori e con voce ferma ma dolce confessa un ricordo che porta nel profondo: un momento di dolore e liberazione condiviso con Anita. Dopo anni di timidezza e chiusura, grazie alla sensibilità dell’amica si è sentita finalmente ascoltata e compresa, come se avesse liberato un peso che la seguiva da sempre. La giornata perfetta sotto il sole è invece il ricordo più caro a Omer, che sorride mentre racconta delle risate condivise e del tuffo in piscina con i compagni, accompagnato dal passaggio degli aerei sopra la Casa. Un episodio semplice, forse, ma capace di evocare la spensieratezza di intere giornate. 

Poi arriva il turno di Anita, che chiede a tutti di sedersi nel salone. Con la voce rotta dall’emozione, ricorda il ritorno nella Casa dopo la perdita della madre. In quel momento di fragilità, dice, ha trovato conforto e affetto dagli altri, un abbraccio collettivo che le è rimasto nel cuore come uno dei doni più belli. Infine, è Jonas a portare un sorriso tra tutti: con leggerezza racconta di una coreografia imparata insieme e di come i passi di Domenico lo abbiano fatto ridere per giorni. Per rivivere quell’istante, chiede al Grande Fratello di mettere la musica, e tra una risata e l’altra i concorrenti si lasciano trasportare dalla gioia e dall’ironia di un ricordo che parla di complicità e spensieratezza.

