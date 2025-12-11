"Grande Fratello", ultimo aperitivo nella Casa tra discorsi e desideri per il futuro

Dopo più di due mesi di convivenza, hanno vissuto esperienze emozionanti: lacrime, risate, tensioni e affetti. Questa sera, condividono le loro speranze e i progetti per il futuro. Domenico dà il via al brindisi con le parole: "Brindiamo a noi e ai concorrenti che ci hanno lasciati!" Giulia si unisce al brindisi, dedicandolo ai finalisti. Grazia afferma: "A voi, belle persone con un pizzico di malizia. Ci siamo sostenuti a vicenda. Sono felice di concludere con voi. Che vinca il migliore, ma in realtà abbiamo già vinto tutti e sei!"