"Grande Fratello", ultimo aperitivo nella Casa tra discorsi e desideri per il futuro

I sei inquilini rimasti si ritrovano per brindare prima di uscire dalla Casa
© Da video
Al "Grande Fratello" l'ultima settimana si avvicina e diverse tradizioni continuano a vivere, tra cui l’iconico aperitivo settimanale. Patatine, calici, stuzzichini e bevande di vario tipo riempiono il tavolo. I bicchieri di spumante si alzano, mentre i concorrenti brindano tutti insieme.
Dopo più di due mesi di convivenza, hanno vissuto esperienze emozionanti: lacrime, risate, tensioni e affetti. Questa sera, condividono le loro speranze e i progetti per il futuro. Domenico dà il via al brindisi con le parole: "Brindiamo a noi e ai concorrenti che ci hanno lasciati!" Giulia si unisce al brindisi, dedicandolo ai finalisti. Grazia afferma: "A voi, belle persone con un pizzico di malizia. Ci siamo sostenuti a vicenda. Sono felice di concludere con voi. Che vinca il migliore, ma in realtà abbiamo già vinto tutti e sei!"
Domenico esprime la sua gratitudine: "Ognuno di voi mi ha offerto qualcosa di speciale, sono felice di vivere questo momento con persone così forti! Non avrei mai pensato di arrivare fin qui." Anche Giulia chiude il brindisi con una nota di gratitudine. Omer parla dei sacrifici affrontati e del lavoro che lo aspetta, mentre Domenico riflette su alcune delle scelte fatte, sperando di trovare maggiore libertà. Jonas ambisce a farsi un nome nel mondo della moda, mentre Anita desidera semplicemente pace. Grazia invece si rattrista per non essere riuscita a fondare la propria azienda, ma spera di poterlo fare una volta uscita dal reality.