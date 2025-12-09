"Grande Fratello", ecco i finalisti e le nomination | 5 gli eliminati

Cosa è successo durante la semifinale della casa più spiata d'Italia
© Da video
Una semifinale piena di sorprese quella del "Grande Fratello" 2025. Tra verdetti, televot inaspettati i e doppie eliminazioni, fra i casalinghi e le casalinghe della Casa sono stati selezionati i finalisti.
La puntata è iniziata con l'eliminazione di Simone, dopo una settimana molto difficile trascorsa insieme a sua madre Francesca, in cui i due hanno dovuto sopportare il giudizio degli altri casalinghi rispetto alla presunta "maleducazione" del giovane. Dopo di lui, però, il pubblico ha deciso anche per l'eliminazione anche di Francesca.
Ma le sorprese non sono finite qui, perché Simona Ventura ha chiamato poi Anita, Donatella e Benedetta in studio. In mezzo a opinionisti e pubblico, le tre hanno dovuto attendere il verdetto su chi sarebbe stata la finalista tra loro. Dopo l'eliminazione inaspettata di Donatella, è stata rivelata la decisione del pubblico: Anita è tornata nella Casa come finalista.
L’ultimo verdetto ha visto un testa a testa tra Rasha e Grazia. Ma dopo la settimana difficilissima trascorsa da Rasha, che ha visto degradarsi rapidamente la relazione con Omer, per lei non c’è stato scampo. Grazia è quindi una delle finaliste del "Grande Fratello" 2025, insieme a Domenico, Giulia, Jonas, Anita e Omer. Omer Elomari e Domenico D'Alterio sono gli ultimi concorrenti in nomination e si sfidano per aggiudicarsi l'ultimo posto per la finale del GF.