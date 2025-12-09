"Grande Fratello", ecco i finalisti e le nomination | 5 gli eliminati

Ma le sorprese non sono finite qui, perché Simona Ventura ha chiamato poi Anita, Donatella e Benedetta in studio. In mezzo a opinionisti e pubblico, le tre hanno dovuto attendere il verdetto su chi sarebbe stata la finalista tra loro. Dopo l'eliminazione inaspettata di Donatella, è stata rivelata la decisione del pubblico: Anita è tornata nella Casa come finalista.