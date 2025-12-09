"Grande Fratello", Benedetta saluta Domenico: "Se è amore? C’è sintonia"

Il rapporto tra Domenico e Benedetta, che è sempre stato definito un'amicizia, ha fatto molto chiacchierare, dentro e fuori la Casa. Dopo la rottura di Domenico con Valentina, la sua compagna di vita, il legame con Benedetta non è stato comunque chiarito. C'è sempre stata questa "sintonia" mai esplicitata. Dopo l'eliminazione di Benedetta, Domenico l'ha salutata con queste parole: "A me ha dato tutto questa ragazza. Mi ha dato tanto. Mi mancherà veramente". E ha aggiunto: "Ci vedremo fuori. Questo è poco ma sicuro".