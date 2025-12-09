"Grande Fratello", Benedetta saluta Domenico: "Se è amore? C’è sintonia"

Le parole di Benedetta dopo l'eliminazione
© Da video
"C’è sintonia, l'ho sempre detto", risponde Benedetta in studio alla domanda insistente di Simona Ventura che le chiede se la sua relazione con Domenico nella casa del "Grande Fratello" possa definirsi amore. Ma le sue parole non convincono gli opinionisti.
"Delle sintonie così sono rare", dice Cristina Plevani provocatoriamente. Benedetta ride e sorride ma tentenna e non dà una risposta definitiva. A quel punto interviene Ascanio Pacelli: "Ti batte forte il cuore ogni volta che lo vedi?". E lì Benedetta non ha dubbi: "Assolutamente sì".
Il rapporto tra Domenico e Benedetta, che è sempre stato definito un'amicizia, ha fatto molto chiacchierare, dentro e fuori la Casa. Dopo la rottura di Domenico con Valentina, la sua compagna di vita, il legame con Benedetta non è stato comunque chiarito. C'è sempre stata questa "sintonia" mai esplicitata. Dopo l'eliminazione di Benedetta, Domenico l'ha salutata con queste parole: "A me ha dato tutto questa ragazza. Mi ha dato tanto. Mi mancherà veramente". E ha aggiunto: "Ci vedremo fuori. Questo è poco ma sicuro".