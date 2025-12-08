"Grande Fratello", è finita tra i Rashmer: "Non abbiamo mai parlato di amore"

© Da video
"La nostra era una conoscenza, non abbiamo mai parlato di amore". È una semifinale di chiarimenti e confronti quella condotta da Simona Ventura al "Grande Fratello 2025". Rasha e Omer, dopo una settimana di incomprensioni e malumori, sono alle battute finali e mettono un punto alla loro relazione specificando entrambi che tra loro c'era solo una conoscenza e non amore.
"Abbiamo discusso per una cavolata, la sua reazione è stata eccessiva - racconta Rasha - Non tollero di lui la sua durezza, il suo non ammorbidirsi". E poi si sfoga: "Sono stata attaccata davanti a tutti perché mi sono avvicinata a lui perché lui era più forte e io avevo bisogno di appoggiarmi a lui. E secondo lui che gioco è il mio? Staccarmi una settimana prima della semifinale? Non va contro di me questa cosa?". Anche le opinioniste in studio, da Sonia Bruganelli a Cristina Plevani, sono dalla parte di Omer e accusano Rasha di aver messo su una pantomima per fingere interesse verso Omer e andare avanti nel suo percorso nella casa. "Ci avete giocato tutti e due - dice Sonia - Ci avete presi in giro".
Omer conferma che tra loro non c'era amore ma solo un interesse. "È stato un rapporto di conoscenza da parte mia ma da parte sua non lo so - dice - Alla fine avevo il dubbio di non sapere niente di quello che stava facendo. Poi mi sveglio la mattina, le dico 'buongiorno' e lei mi dice 'vai a quel paese'". Ma Rasha non accetta le accuse e ribadisce: "Io mi sono aperta e ti ho raccontato tutto il mio passato - dice a Omer - Sai tutto della mia vita". Una volta rientrati in casa, i due affrontano anche il giudizio degli altri concorrenti. Primo fra tutti quello di Anita, che è dalla parte di Omer e accusa Rasha di aver fatto il suo gioco nelle ultime settimane nella Casa, con l'unico obiettivo di raggiungere la finale.