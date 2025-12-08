"Grande Fratello", è finita tra i Rashmer: "Non abbiamo mai parlato di amore"

"Abbiamo discusso per una cavolata, la sua reazione è stata eccessiva - racconta Rasha - Non tollero di lui la sua durezza, il suo non ammorbidirsi". E poi si sfoga: "Sono stata attaccata davanti a tutti perché mi sono avvicinata a lui perché lui era più forte e io avevo bisogno di appoggiarmi a lui. E secondo lui che gioco è il mio? Staccarmi una settimana prima della semifinale? Non va contro di me questa cosa?". Anche le opinioniste in studio, da Sonia Bruganelli a Cristina Plevani, sono dalla parte di Omer e accusano Rasha di aver messo su una pantomima per fingere interesse verso Omer e andare avanti nel suo percorso nella casa. "Ci avete giocato tutti e due - dice Sonia - Ci avete presi in giro".