"Grande Fratello", le lacrime di Francesca per l'eliminazione di Simone | Poi un incontro speciale...

Ma al GF è tutto un alternarsi di gioie e dolori: ed ecco che Simona Ventura ha in serbo per Francesca una sorpresa speciale che la tira su. Sulla passerella appare la figlia Ilaria, 17 anni, al quarto anno di un istituto tecnico. La piccola della famiglia che viene chiamata dalla mamma "il piccolo fiore". Ilaria non si è persa neanche un minuto dell'avventura di sua mamma e suo fratello e li saluta entrambi appena dopo l'eliminazione di Simone. "Ti hanno giudicata come madre ma io sono fiera della mamma che sei - dice Ilaria a Francesca - Sei una mamma fantastica. Sono fiera anche del percorso che avete fatto perché siete sempre stati voi stessi. Con i vostri pregi e difetti… perché sappiamo che siete un macello".