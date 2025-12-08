"Grande Fratello", le lacrime di Francesca per l'eliminazione di Simone | Poi un incontro speciale...

Il pubblico ha preso la sua decisione con il televoto, ma per Francesca c'è una sorpresa speciale a tirarla su
L'idillio tra mamma e figlio è finito: il primo eliminato della semifinale del "Grande Fratello" è Simone, che prima di uscire dalla casa saluta Francesca: "Mammina sei forte, vatti a prendere questa finale!".
L'ultima settimana per la coppia mamma e figlio non è stata facile. Dalle discussioni con Donatella ai giudizi di Omer sulla presunta "maleducazione" di Simone e sulle responsabilità di Francesca in quanto mamma, nella casa si è respirata un'atmosfera pesante, con Francesca che si è trovata spesso da sola e in lacrime.
Durante la semifinale, il pubblico al televoto ha deciso di salvare gli altri concorrenti e di lasciare indietro Simone, con grande dolore da parte di Francesca. "Sto male ma gli ho promesso che avrei resistito e combattuto fino all’ultimo. Vediamo come va la serata, alle brutte lo raggiungo. Comunque lui ha perso la scommessa: è uscito prima di me", dice.
Ma al GF è tutto un alternarsi di gioie e dolori: ed ecco che Simona Ventura ha in serbo per Francesca una sorpresa speciale che la tira su. Sulla passerella appare la figlia Ilaria, 17 anni, al quarto anno di un istituto tecnico. La piccola della famiglia che viene chiamata dalla mamma "il piccolo fiore". Ilaria non si è persa neanche un minuto dell'avventura di sua mamma e suo fratello e li saluta entrambi appena dopo l'eliminazione di Simone. "Ti hanno giudicata come madre ma io sono fiera della mamma che sei - dice Ilaria a Francesca - Sei una mamma fantastica. Sono fiera anche del percorso che avete fatto perché siete sempre stati voi stessi. Con i vostri pregi e difetti… perché sappiamo che siete un macello".