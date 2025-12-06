"Grande Fratello", tra Anita e Jonas è alta tensione: "Non hai tutelato la parola amore"

Anita ammette che avrebbe prolungato i giorni di silenzio, ma ha preferito affrontarlo: "Sono scesa a compromessi e sono venuta adesso", dice, sottolineando la volontà di chiarire. Poi aggiunge: "Tu prendi a ridere una cosa e io no."

Jonas, dal canto suo, prova a ridimensionare: "Cos'è che ti ha dato fastidio? Era un aereo divertente". "È come è stato detto che mi ha dato fastidio", replica lei, ferma sul suo punto di vista. La tensione cresce: "Ti stai mettendo nei panni dell'altra persona?", chiede Anita. Jonas ribatte: "Ancora non ho capito quello che ti ha dato fastidio". Lei chiude la discussione: "Io non parlerò con una persona che è in attacco". Lui, amareggiato, risponde: "Come faccio a non stare in fase di attacco dopo che non mi rivolgi la parola tutto il giorno, senza sapere neanche il perché?".