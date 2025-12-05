Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale 2025
le opinioni

Al "Grande Fratello" Domenico critico su Anita e Anna

L'operaio racconta come vede il recente cambiamento di due coinquiline

05 Dic 2025 - 11:56
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" la travolgente energia di Domenico illumina sempre la Casa: basta il suo ingresso per far nascere sorrisi e buonumore tra gli inquilini. Ultimamente, però, l’operaio sente che l’entusiasmo generale si è un po’ affievolito. L’atmosfera gli sembra più lenta, più tranquilla del solito.

Leggi anche

"Grande Fratello", Jonas in finale e Mattia eliminato: i verdetti

"Grande Fratello", scintille nella Casa al termine della puntata

A proposito di Anita

 A colpire Domenico, in particolare, è stato il cambiamento di Anita: un tempo vivace e frizzante, ora appare più silenziosa, forse anche perché la relazione con Jonas la sta portando a ritagliarsi spazi più intimi e riservati. "Sì, però a modo suo è presente", interviene Benedetta, pronta a difenderla. Secondo lei Anita, nonostante tutto, non si sottrae ai giochi e ai momenti di gruppo. Domenico tuttavia rimane dubbioso: durante la partita a tombola, racconta, l’ha vista un po’ insofferente.

Su Grazia

  La conversazione scivola poi su Grazia e sulla discussione nata attorno alla prova di Atlante. Per Domenico la ragazza, pur sentendosi spesso messa in discussione, sensazione che lui comprende bene, tende a reagire con troppa permalosità.Insomma, i giorni passano e la stanchezza si fa sentire per tutti: c’è chi, come Domenico, vorrebbe mantenere l’allegria sempre alle stelle, e chi invece ha bisogno di rallentare e godersi un po’ di pace.

grande fratello
televisione

Sullo stesso tema