Al "Grande Fratello" Domenico critico su Anita e Anna

L'operaio racconta come vede il recente cambiamento di due coinquiline
© Da video
Al "Grande Fratello" la travolgente energia di Domenico illumina sempre la Casa: basta il suo ingresso per far nascere sorrisi e buonumore tra gli inquilini. Ultimamente, però, l’operaio sente che l’entusiasmo generale si è un po’ affievolito. L’atmosfera gli sembra più lenta, più tranquilla del solito.
A colpire Domenico, in particolare, è stato il cambiamento di Anita: un tempo vivace e frizzante, ora appare più silenziosa, forse anche perché la relazione con Jonas la sta portando a ritagliarsi spazi più intimi e riservati. "Sì, però a modo suo è presente", interviene Benedetta, pronta a difenderla. Secondo lei Anita, nonostante tutto, non si sottrae ai giochi e ai momenti di gruppo. Domenico tuttavia rimane dubbioso: durante la partita a tombola, racconta, l’ha vista un po’ insofferente.
La conversazione scivola poi su Grazia e sulla discussione nata attorno alla prova di Atlante. Per Domenico la ragazza, pur sentendosi spesso messa in discussione, sensazione che lui comprende bene, tende a reagire con troppa permalosità.Insomma, i giorni passano e la stanchezza si fa sentire per tutti: c’è chi, come Domenico, vorrebbe mantenere l’allegria sempre alle stelle, e chi invece ha bisogno di rallentare e godersi un po’ di pace.