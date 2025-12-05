Al "Grande Fratello" Domenico critico su Anita e Anna

A colpire Domenico, in particolare, è stato il cambiamento di Anita: un tempo vivace e frizzante, ora appare più silenziosa, forse anche perché la relazione con Jonas la sta portando a ritagliarsi spazi più intimi e riservati. "Sì, però a modo suo è presente", interviene Benedetta, pronta a difenderla. Secondo lei Anita, nonostante tutto, non si sottrae ai giochi e ai momenti di gruppo. Domenico tuttavia rimane dubbioso: durante la partita a tombola, racconta, l’ha vista un po’ insofferente.