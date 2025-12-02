"Grande Fratello", scintille nella Casa al termine della puntata

Dopo la diretta Simone ha un acceso dibattito con Donatella e Rasha per le nomination
Le nomination dell'undicesima puntata del "Grande Fratello" hanno generato nuove tensioni all'interno della Casa. Simone è rimasto deluso dall'inatteso voto di Donatella, che ha nominato Francesca. Dopo la diretta, decide di confrontarsi con lei per chiarire l'incomprensione ma non è l'unica donna con cui si scontra. Poco dopo si trova infatti a parlare anche con Rasha riguardo agli eventi delle ultime settimane di convivenza.
Simone è rimasto sorpreso dalla nomination di Donatella esprime il suo disappunto riguardo alla motivazione del voto. Sostiene di non averle mai mancato di rispetto e chiarisce che, nell'ultima settimana, le sue battute erano concepite per instaurare un legame più stretto: "Questa settimana mi sono avvicinato a te". Tuttavia, Donatella rimane ferma sul suo punto di vista, spiegando le ragioni che l'hanno spinta a nominare Francesca e affermando che Simone sta solo cercando scuse per attaccarla: "Ogni scusa è buona per punzecchiarmi". Francesca interviene a favore di Simone, accusando Donatella di insincerità, ma quest'ultima invita la coinquilina a riflettere sul comportamento di suo figlio, suggerendo di rimproverarlo quando necessario: "Tu lo devi rimproverare ogni tanto tuo figlio, lo fai crescere".
Poco dopo, in giardino, Francesco affronta anche Rasha. La donna gli esprime la sua frustrazione, affermando di aver sempre risposto in modo appropriato alle sue accuse pungenti. Non riesce a comprendere perché continui a rimproverarla per questioni superficiali: "Sono stata una signora". Simone concorda e spiega che, durante il giorno del ringraziamento, ha scelto di non ringraziarla per non riaprire vecchie discussioni. Inoltre, la accusa di non essersi mai aperta con lui. "Tu mi hai mai chiesto qualcosa?", replica Rasha. Simone confessa di aver frainteso alcune sue battute: viste le loro interazioni passate, non si aspettava complimenti sinceri da parte sua. A sua volta Rasha ne approfitta per rivelare di essere offesa per le frecciatine ricevute sia da lui che da sua madre riguardo le pulizie. Appianate le divergenze, riusciranno a trovare un equilibrio?