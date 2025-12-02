"Grande Fratello", scintille nella Casa al termine della puntata

Simone è rimasto sorpreso dalla nomination di Donatella esprime il suo disappunto riguardo alla motivazione del voto. Sostiene di non averle mai mancato di rispetto e chiarisce che, nell'ultima settimana, le sue battute erano concepite per instaurare un legame più stretto: "Questa settimana mi sono avvicinato a te". Tuttavia, Donatella rimane ferma sul suo punto di vista, spiegando le ragioni che l'hanno spinta a nominare Francesca e affermando che Simone sta solo cercando scuse per attaccarla: "Ogni scusa è buona per punzecchiarmi". Francesca interviene a favore di Simone, accusando Donatella di insincerità, ma quest'ultima invita la coinquilina a riflettere sul comportamento di suo figlio, suggerendo di rimproverarlo quando necessario: "Tu lo devi rimproverare ogni tanto tuo figlio, lo fai crescere".