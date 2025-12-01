Il televoto settimanale deciderà non solo quale concorrente deve abbandonare subito il gioco, ma anche chi tra Grazia, Jonas, Mattia e Omer sarà il secondo finalista di questa edizione.
Nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Tra gli argomenti dell'undicesima puntata Benedetta e Domenico: il loro rapporto inizia a far mormorare anche la Casa, ma soprattutto addolora la compagna di Domenico. Valentina stasera lo incontrerà per un gesto definitivo nei suoi confronti. Un "dolce" ingresso stasera sconvolgerà la Casa: l'esplosiva concorrente del “Gf” kosovaro, Dolce Dona, è pronta a entrare e a vivere con i suoi “colleghi” italiani. Come sarà accolta dal gruppo? C'è già elettricità nell'aria. Sorprese ed emozioni: stasera qualcuno vivrà la gioia di un incontro che aspettava da tanto. Donatella, invece, sarà chiamata a una decisione molto difficile: scegliere il bene del gruppo o correre finalmente tra le braccia di suo marito Andrea? La Casa o il cuore? E poi un verdetto imperdibile: il televoto settimanale deciderà non solo quale concorrente deve abbandonare subito il gioco, ma anche chi tra Grazia, Jonas, Mattia e Omer sarà il secondo finalista di questa edizione.
Simona saluta tutti e preannuncia che stasera GF prenderà provvedimenti perché è successa una cosa molto grave. Poi si collega con i casalinghi e chiude ufficialmente il televoto.
Dopo che Valentina lo ha lasciato proprio per la vicinanza a Benedetta, Domenico non solo sembra rinato ma si è anche riavvicinato all'amica. Stasera Valentina è venuta qui per chiudere definitivamente guardando negli occhi il suo ex. Nella clip che mostra le immagini degli ultimi giorni si vede come i due si siano riavvicinati al punto che diversi inquilini non si stupirebbero se si mettessero insieme. E riguarda all'ipotesi Benedetta è arrivata a dire "mai dire mai"... Anche se interpellata dalla Ventura la ragazza si ritrae, dicendo che a oggi non c'è nulla di diverso da un'amicizia.