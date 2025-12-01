Logo Tgcom24
EMOZIONI E COLPI DI SCENA

"Grande Fratello", il racconto dell'undicesima puntata in tempo reale

Il televoto settimanale deciderà non solo quale concorrente deve abbandonare subito il gioco, ma anche chi tra Grazia, Jonas, Mattia e Omer sarà il secondo finalista di questa edizione.

01 Dic 2025 - 22:09
© sito ufficiale

© sito ufficiale

Nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Tra gli argomenti dell'undicesima puntata Benedetta e Domenico: il loro rapporto inizia a far mormorare anche la Casa, ma soprattutto addolora la compagna di Domenico. Valentina stasera lo incontrerà per un gesto definitivo nei suoi confronti. Un "dolce" ingresso stasera sconvolgerà la Casa: l'esplosiva concorrente del “Gf” kosovaro, Dolce Dona, è pronta a entrare e a vivere con i suoi “colleghi” italiani. Come sarà accolta dal gruppo? C'è già elettricità nell'aria. Sorprese ed emozioni: stasera qualcuno vivrà la gioia di un incontro che aspettava da tanto. Donatella, invece, sarà chiamata a una decisione molto difficile: scegliere il bene del gruppo o correre finalmente tra le braccia di suo marito Andrea? La Casa o il cuore? E poi un verdetto imperdibile: il televoto settimanale deciderà non solo quale concorrente deve abbandonare subito il gioco, ma anche chi tra Grazia, Jonas, Mattia e Omer sarà il secondo finalista di questa edizione.

Simona saluta tutti e preannuncia che stasera GF prenderà provvedimenti perché è successa una cosa molto grave. Poi si collega con i casalinghi e chiude ufficialmente il televoto. 

Si riapre il capitolo Domenico-Benedetta

 Dopo che Valentina lo ha lasciato proprio per la vicinanza a Benedetta, Domenico non solo sembra rinato ma si è anche riavvicinato all'amica. Stasera Valentina è venuta qui per chiudere definitivamente guardando negli occhi il suo ex. Nella clip che mostra le immagini degli ultimi giorni si vede come i due si siano riavvicinati al punto che diversi inquilini non si stupirebbero se si mettessero insieme. E riguarda all'ipotesi Benedetta è arrivata a dire "mai dire mai"... Anche se interpellata dalla Ventura la ragazza si ritrae, dicendo che a oggi non c'è nulla di diverso da un'amicizia.

