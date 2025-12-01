"Grande Fratello", la dichiarazione di Domenico a Benedetta: "Sei stata importante"

Manca poco alla finale del "Grande Fratello" e per i casalinghi è tempo di bilanci. In sauna Domenico e Benedetta parlano dei loro percorsi individuali e di come abbiano affrontato i mesi dentro al reality. Benedetta sottolinea di aver cercato di vivere questa esperienza al massimo, senza esitazioni e senza rimpianti. Per Domenico è stata un'opportunità unica: il "Grande Fratello" gli ha permesso di rivivere momenti del passato e ritrovare se stesso. Tuttavia, il ragazzo confessa che la presenza di Benedetta è stata fondamentale: "Senza di te non sarebbe stato lo stesso. Sei stata importante"