"Grande Fratello", la dichiarazione di Domenico a Benedetta: "Sei stata importante"

I due amici fanno un bilancio del loro percorso dentro la Casa, tra gioie e tanti ostacoli
© Da video
Manca poco alla finale del "Grande Fratello" e per i casalinghi è tempo di bilanci. In sauna Domenico e Benedetta parlano dei loro percorsi individuali e di come abbiano affrontato i mesi dentro al reality. Benedetta sottolinea di aver cercato di vivere questa esperienza al massimo, senza esitazioni e senza rimpianti. Per Domenico è stata un'opportunità unica: il "Grande Fratello" gli ha permesso di rivivere momenti del passato e ritrovare se stesso. Tuttavia, il ragazzo confessa che la presenza di Benedetta è stata fondamentale: "Senza di te non sarebbe stato lo stesso. Sei stata importante"
Per Domenico ogni viaggio ha il suo valore, ma la compagnia giusta lo rende ancora più speciale. Le persone giuste possono farci raggiungere destinazioni che non avremmo mai immaginato e, soprattutto, rendono il percorso indimenticabile.Negli ultimi tempi, le cose sono state un po' insolite per entrambi. Si vogliono bene e sono uniti da un grande affetto, espresso attraverso l'amicizia, ma le reazioni della ex compagna di Domenico (madre di sua figlia) hanno cambiato i loro approcci. Valentina, infatti, aveva avvisato più volte Domenico di mantenere le distanze e alla fine aveva scelto di lasciarlo.
Domenico si è inoltre rattristato che Benedetta non lo abbia subito menzionato durante la cena di ringraziamento: "Tu sei stata importante, la persona più importante." Benedetta spiega di avere delle difficoltà a volte nel relazionarsi con lui: "Avrei voluto abbracciarti, ma poi mi assalgono le paure." Mentre sono seduti in sauna, i due concorrenti riflettono su questi due mesi trascorsi insieme, su quest'esperienza che sta per concludersi. Ricordano le discussioni con Valentina, la lontananza e le sfide affrontate. "Non voglio privarmi di niente," conclude Benedetta. Domenico concorda, anche se non può fare a meno di riconoscere i suoi sbagli: "Ho sicuramente commesso degli errori".