La gieffina si sente più forte e ne parla con Rasha in una bella chiacchierata tra donne
© Da video
Al "Grande Fratello" Francesca ammette di sentirsi finalmente più forte, mentre Rasha la incoraggia a credere ancora nell'amore. Una bella chiacchierata tra donne tra forza ritrovata e fiducia nell'amore. Confidandosi con la coinquilina, Francesca ammette le sue paure e comprende quanto questo percorso le stia restituendo la sua identità.
Dopo i festeggiamenti per il compleanno di Alessio, padre di Simone ed ex compagno di Francesca, qualcosa dentro la concorrente sembra essersi mosso. Ricordi, pensieri e vecchi nodi che solitamente prova a mettere a tacere tornano a bussare alla porta della sua mente. Francesca riconosce che, pur essendo entrata nella Casa con dubbi e timori, questo percorso le ha permesso di riscoprirsi. Lontana dalle abitudini e dalle persone della sua quotidianità, ha capito di non essere soltanto una mamma, una compagna o un’amica: è Francesca. Una donna con gusti propri, un’allegria tutta sua e anche con qualche malinconia, finalmente libera di guardarsi davvero.
"Puoi fare a meno di chiunque", le dice Rasha, spingendola a riflettere sul fatto che, così come sta affrontando la vita nella Casa, può farlo anche fuori, senza dipendere da nessun uomo. E Francesca lo sa: non ha bisogno di nessuno, a meno che quella persona non sappia davvero darle ciò che cerca. Rasha, però, lascia aperta una porta: secondo lei, un nuovo amore arriverà, proprio come accadde a sua madre, rimasta a lungo da sola con tre figli da crescere: "Ha trovato l’uomo della sua vita, che non era nemmeno mio padre", racconta, ricordando come dopo diciassette anni insieme quell’uomo non si è rivelato quello giusto.
“Arriverà qualcuno capace di curare tutte le tue ferite", aggiunge Rasha, convinta che per Francesca ci sia in serbo un amore diverso, più profondo, in grado di guarire davvero i segni del passato. Francesca ascolta, pensa, e ammette che forse aveva davvero bisogno di questa esperienza: allentare la presa da una vita fatta di sacrifici e dolore, ritrovare il respiro e iniziare a scrivere un nuovo capitolo.