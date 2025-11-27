Dopo i festeggiamenti per il compleanno di Alessio, padre di Simone ed ex compagno di Francesca, qualcosa dentro la concorrente sembra essersi mosso. Ricordi, pensieri e vecchi nodi che solitamente prova a mettere a tacere tornano a bussare alla porta della sua mente. Francesca riconosce che, pur essendo entrata nella Casa con dubbi e timori, questo percorso le ha permesso di riscoprirsi. Lontana dalle abitudini e dalle persone della sua quotidianità, ha capito di non essere soltanto una mamma, una compagna o un’amica: è Francesca. Una donna con gusti propri, un’allegria tutta sua e anche con qualche malinconia, finalmente libera di guardarsi davvero.