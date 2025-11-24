“Grande Fratello”, Rasha risponde agli attacchi dell’ex: “Ha tentato di togliermi l’indipendenza in tutti i modi”

“Questa persona mi ha fatto tanto male nella vita, mi ha lasciato uno squarcio che grazie a dio mi sono fatta aiutare e non ce l’ho più”, spiega Rasha. È per questo che con Omer ha intenzione di andarci piano. “A lui ho detto ‘ho paura delle cose belle ora’ - racconta - perché quando credevo che quella fosse una cosa bella mi ha devastata. Trovare una persona che ti accompagna, che capisce i tuoi momenti, la tua distanza, è tanta roba. Io mi vergognavo anche del fatto che lui fosse più piccolo di me ma a 26 anni è più uomo di un uno di 47”. Una cosa, tra le accuse di Manuel, è vera: Rasha ha una spiccata personalità che la rende determinata e sicura di sé. Proprio per questo la giovane apprezza la delicatezza tenace con cui Omer le si è avvicinato e ammette la sua attrazione verso il casalingo: “Non ha bisogno di andare in competizione con una donna con un carattere forte come mio”.