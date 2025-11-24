“Grande Fratello”, Rasha risponde agli attacchi dell’ex: “Ha tentato di togliermi l’indipendenza in tutti i modi”

“Mi ha messo anche le mani addosso”, la casalinga rispedisce al mittente le accuse di Manuel Milano
© Da video
“Ha tentato di togliermi l’indipendenza in tutti i modi”. Rasha Younes è determinata, sicura di sé. Non vacilla di fronte alle parole con cui il suo ex, Manuel Milano, ha parlato di lei in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Simona Ventura ha consegnato alla casalinga del “Grande Fratello” una busta rossa che conteneva le dichiarazioni dell’ex compagno, che tacciavano la concorrente di essere una “arrivista”, di fingere nella relazione con Omer e di provare ancora dei sentimenti per lui. Ma Rasha rispedisce le accuse al mittente: “Ha fatto per l’ennesima volta una becera figura”.
Le parole di Manuel arrivano in un momento di tensione per Rasha, che all’interno della casa ha dovuto confrontarsi con le accuse di Francesca e Simone rispetto al suo essere troppo attaccata ai soldi e di non essere sincera con Omer. “Io sono l’unico fidanzato ricco che ha avuto”, ha detto Manuel a Fanpage.it. Ma Rasha, dopo aver letto la busta, rivela un’altra versione: “È la stessa persona a cui ho aperto casa perché non aveva più una casa e non aveva più mille euro sul conto”, racconta la ragazza. “Informatevi su di lui, sul suo passato e su chi è. Non vuole che io abbia questa rivincita. Io gli dico ‘ciao bello, continua a rosicare, perché Rasha l’hai persa da un pezzo’”.
Poi la casalinga allarga il discorso: “Chi mi conosce sa chi sono, sa quali sono i miei valori, sa che non mi farei comprare da un uomo”, dice. “Io ho sempre preso le distanze nella mia vita dai pregiudizi del ‘bella e stupida’, ‘bella che si fa mantenere’. Ho un esempio di madre che mi ha insegnato i valori, dal pulire al fare qualsiasi cosa, mi sono presa cura della mia famiglia in un momento tragico della mia vita e non ho mai chiesto niente a nessuno”. In studio anche Sonia Bruganelli le dà manforte, colpita con la determinazione con cui la giovane ha respinto le insinuazioni dell’ex: “Un uomo che si presenta in questo modo si parla addosso da solo e credo che abbia poche cose da dire”, le dice.
“Questa persona mi ha fatto tanto male nella vita, mi ha lasciato uno squarcio che grazie a dio mi sono fatta aiutare e non ce l’ho più”, spiega Rasha. È per questo che con Omer ha intenzione di andarci piano. “A lui ho detto ‘ho paura delle cose belle ora’ - racconta - perché quando credevo che quella fosse una cosa bella mi ha devastata. Trovare una persona che ti accompagna, che capisce i tuoi momenti, la tua distanza, è tanta roba. Io mi vergognavo anche del fatto che lui fosse più piccolo di me ma a 26 anni è più uomo di un uno di 47”. Una cosa, tra le accuse di Manuel, è vera: Rasha ha una spiccata personalità che la rende determinata e sicura di sé. Proprio per questo la giovane apprezza la delicatezza tenace con cui Omer le si è avvicinato e ammette la sua attrazione verso il casalingo: “Non ha bisogno di andare in competizione con una donna con un carattere forte come mio”.