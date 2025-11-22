Al "Grande Fratello" Omer Elomari preoccupato per il distacco di Rasha Younes

Gli ultimi avvenimenti hanno agitato gli equilibri in Casa: il confronto acceso tra Rasha e Francesca ha spinto gli inquilini a prendere posizione, dividendosi tra chi sostiene una e chi l’altra. Ognuno si è fatto la propria idea, esprimendo apertamente il proprio punto di vista. Omer, come sempre, ha difeso la sua fidanzata. Mattia, invece, mantiene un approccio più equilibrato e confida all’amico di percepire un cambiamento in Rasha: gli sembra diversa, più confusa, meno tranquilla. Anche Omer, negli ultimi giorni, ha avuto un momento di nervosismo, ma è riuscito a ritrovare in fretta la sua calma abituale.