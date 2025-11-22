Al "Grande Fratello" Omer Elomari preoccupato per il distacco di Rasha Younes

Il ragazzo cerca di parlarle per capire cosa la preoccupi, ma lei preferisce non affrontare l'argomento
© Da video
Al "Grande Fratello" mentre gli inquilini, guidati dal campione del mondo di pizza Davide Civitiello, sono impegnati nell’impastare e scoprire i segreti della vera pizza napoletana, Rasha sceglie di allontanarsi e trovare un po’ di pace nel giardino. Lontana dagli sguardi dei compagni, si accomoda su una sdraio e, con gli occhi rivolti al cielo, si lascia avvolgere dai propri pensieri. Accortosi della sua assenza, Omer, visibilmente preoccupato, la raggiunge per capire come stia: "Che sta succedendo?", le chiede, invitandola ad aprirsi: "Dimmi, non parli mai".
"Nothing, ho dormito male", risponde Rasha, spiegando di non essersi riposata e di avere bisogno soltanto di rilassarsi. Senza entrare nei motivi che l’hanno spinta a isolarsi, lo invita a tornare dentro per unirsi agli altri: "Quando sto così non parlo. Non perdere tempo", dice. "Sto qui tranquilla, mi rilasso, mi riprendo da sola. Quando sto così mi isolo".
Le sue parole, però, non tranquillizzano del tutto Omer: "Oggi sei stranissima, distaccata, e mi eviti. Non parli con me". Per non metterle pressione, decide di rientrare, ma prima le lascia un messaggio chiaro: può cercarlo ogni volta che sentirà il bisogno di sfogarsi. "Quando vuoi ci sono", conclude.
Gli ultimi avvenimenti hanno agitato gli equilibri in Casa: il confronto acceso tra Rasha e Francesca ha spinto gli inquilini a prendere posizione, dividendosi tra chi sostiene una e chi l’altra. Ognuno si è fatto la propria idea, esprimendo apertamente il proprio punto di vista. Omer, come sempre, ha difeso la sua fidanzata. Mattia, invece, mantiene un approccio più equilibrato e confida all’amico di percepire un cambiamento in Rasha: gli sembra diversa, più confusa, meno tranquilla. Anche Omer, negli ultimi giorni, ha avuto un momento di nervosismo, ma è riuscito a ritrovare in fretta la sua calma abituale.
Secondo Mattia, Omer ha compreso perfettamente che si trova dentro un gioco e ha accettato le dinamiche che ne derivano. Rasha, al contrario, fatica ancora a capire che, in un programma del genere, è normale che la propria vita venga messa in discussione. "Lei è molto sensibile", osserva il siriano, convinto che non tutti abbiano colto davvero le fragilità della ragazza. Commentando la sua sfuriata, aggiunge di essersi sentito provocato: forse gli altri concorrenti, vedendolo sempre pacato, hanno cercato di punzecchiarlo per spingerlo a rientrare nelle dinamiche del gioco. Tornando a Rasha, Mattia nota che negli ultimi giorni la giovane non appare più completamente a suo agio. Omer interpreta quel malessere: la sua immagine, secondo lui, è stata intaccata, e questo non dovrebbe accadere. Il gioco, ricorda, serve a competere e a confrontarsi, non a ledere la reputazione degli altri.