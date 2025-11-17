"Grande Fratello", il racconto della nona puntata

Un bacio ha confermato l’attrazione speciale tra Rasha e Omer, ma in casa qualcuno accusa: non è sentimento spontaneo, ma dettato da una precisa strategia. Tra Rasha e la coppia formata da mamma e figlio Francesca e Simone è guerra aperta. "Questa storia durerà il tempo del Gf", attacca Francesca. "Rasha ha sempre frequentato ricconi", interviene Simone. "Siete cattivi e invidiosi... non sapete niente della mia vita", replica Rasha.