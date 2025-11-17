Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale Grande Fratello
Tante sorprese e colpi di scena

"Grande Fratello", il racconto della nona puntata

Il triangolo tra Mattia, la fidanzata Carlotta e Grazia. Rasha e Omer: amore o strategia? Marina La Rosa ospite nella Casa. A sorpresa doppia eliminazione

17 Nov 2025 - 21:55
© Da video

© Da video

Nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. È il momento della verità per Mattia: nella busta rossa troverà la notizia che la sua fidanzata Carlotta non lo ha lasciato e scoprirà che Grazia lo sapeva già. Entrambi si troveranno inoltre faccia a faccia proprio con Carlotta, che entrerà in Casa per chiarire tutto quello che pensa del loro rapporto.

Leggi anche

"Grande Fratello", Anita e Jonas parlano del futuro fuori dalla Casa

Al "Grande Fratello" esplodono le liti tra le donne

Un “pieno” di amore per Giulia che stasera realizza il desiderio espresso da giorni: poter abbracciare i suoi cinque fratelli. Marina La Rosa ospite nella Casa: ha incontrato Domenico per approfondire la natura dei suoi sentimenti per Valentina e Benedetta. Il verdetto del televoto decreterà l’eliminazione di uno dei concorrenti in nomination: chi tra Domenico, Flaminia, Francesca e Simone, Giulia e Rasha dovrà abbandonare il gioco? Gli inquilini, però, non sanno che questa non sarà l’unica eliminazione, infatti nel corso della puntata, verrà aperto un televoto flash con modalità mai viste a Gf che deciderà il secondo concorrente che stasera lascerà la Casa.

Scontro tra Rasha, Francesca e Simone dopo il bacio tra con Omer

 Un bacio ha confermato l’attrazione speciale tra Rasha e Omer, ma in casa qualcuno accusa: non è sentimento spontaneo, ma dettato da una precisa strategia. Tra Rasha e la coppia formata da mamma e figlio Francesca e Simone è guerra aperta. "Questa storia durerà il tempo del Gf", attacca Francesca. "Rasha ha sempre frequentato ricconi", interviene Simone. "Siete cattivi e invidiosi... non sapete niente della mia vita", replica Rasha. 

Ti potrebbe interessare

grande fratello
canale 5

Sullo stesso tema