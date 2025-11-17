"Grande Fratello", il racconto della nona puntata

Il triangolo tra Mattia, la fidanzata Carlotta e Grazia. Rasha e Omer: amore o strategia? Marina La Rosa ospite nella Casa. A sorpresa doppia eliminazione
© Da video
Nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. È il momento della verità per Mattia: nella busta rossa troverà la notizia che la sua fidanzata Carlotta non lo ha lasciato e scoprirà che Grazia lo sapeva già. Entrambi si troveranno inoltre faccia a faccia proprio con Carlotta, che entrerà in Casa per chiarire tutto quello che pensa del loro rapporto.
Un “pieno” di amore per Giulia che stasera realizza il desiderio espresso da giorni: poter abbracciare i suoi cinque fratelli. Marina La Rosa ospite nella Casa: ha incontrato Domenico per approfondire la natura dei suoi sentimenti per Valentina e Benedetta. Il verdetto del televoto decreterà l’eliminazione di uno dei concorrenti in nomination: chi tra Domenico, Flaminia, Francesca e Simone, Giulia e Rasha dovrà abbandonare il gioco? Gli inquilini, però, non sanno che questa non sarà l’unica eliminazione, infatti nel corso della puntata, verrà aperto un televoto flash con modalità mai viste a Gf che deciderà il secondo concorrente che stasera lascerà la Casa.
Un bacio ha confermato l’attrazione speciale tra Rasha e Omer, ma in casa qualcuno accusa: non è sentimento spontaneo, ma dettato da una precisa strategia. Tra Rasha e la coppia formata da mamma e figlio Francesca e Simone è guerra aperta. "Questa storia durerà il tempo del Gf", attacca Francesca. "Rasha ha sempre frequentato ricconi", interviene Simone. "Siete cattivi e invidiosi... non sapete niente della mia vita", replica Rasha.