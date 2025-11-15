Al "Grande Fratello" Anita e Jonas litigano per colpa di Francesca

Dopo il grande trasporto iniziale, per la coppia arrivano gli alti e bassi della convivenza
© Da video
Al "Grande Fratello" è arrivato il momento della prima discussione di coppia per Anita e Jonas. I due nei giorni scorsi hanno provato a immaginare come possa proseguire la loro relazione fuori dal programma, ma intanto devono fare i conti con i primi battibecchi casalinghi. A scatenare l'acceso confronto alcuni commenti di Anita, Rasha e Omer rivolti a Francesca, cara amica di Jonas.
Dopo la cena nella stanza del Capitano, durante la quale Jonas sembrava essere d'accordo con i presenti sulle critiche rivolte a Francesca e Simone, il concorrente cambia idea una volta tornato in camera. L'atmosfera nella Casa è carica di discussioni e probabilmente il clima teso raggiunge anche l'alcova dove si trova insieme ad Anita, dando il via alla prima incomprensione della coppia. Jonas confessa di essere infastidito: secondo lui, Anita, Rasha e Omer hanno sparlato per ore di Francesca. "Come saresti stata tu se per tre ore avessero parlato di Benedetta?", le chiede. Anita, però, nega di aver parlato male di qualcuno e sostiene di aver solo espresso divergenze di opinione, ricordando inoltre che anche lui sembrava essere pienamente d'accordo durante la cena.
Anita propone di chiarire ulteriormente, ma la tensione aumenta quando Jonas le chiede di dormire insieme. Lei rifiuta, spiegando di voler stare con Benedetta: "Sai già perché lo faccio, sai le motivazioni per cui non dormiamo insieme". Lui però non comprende cosa ci sia ancora da chiarire. Jonas ribadisce di essersi risentito per quanto ascoltato nella stanza del Capitano e per le opinioni che la ragazza ha espresso su persone a cui lui tiene. Anita replica: "Non parlo mai con te delle tue persone".
Dopo molti minuti di confronto acceso, i due sembrano trovare un punto d’incontro. Si calmano, si sdraiano insieme e il clima torna sereno… almeno per un po’. La quiete dura poco: Jonas inizia a farle domande sul suo passato, sulle sue relazioni precedenti e sulla vita che ha vissuto. Anita appare infastidita: "Cosa ti cambia sapere queste cose?". Secondo Jonas non dovrebbe darle fastidio il suo interesse, ma forse per ora è meglio evitare certe domande. Anita chiude bruscamente il confronto e ammette: "Io non ti chiedo queste cose perché non mi interessano".