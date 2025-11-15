Al "Grande Fratello" Anita e Jonas litigano per colpa di Francesca

Dopo la cena nella stanza del Capitano, durante la quale Jonas sembrava essere d'accordo con i presenti sulle critiche rivolte a Francesca e Simone, il concorrente cambia idea una volta tornato in camera. L'atmosfera nella Casa è carica di discussioni e probabilmente il clima teso raggiunge anche l'alcova dove si trova insieme ad Anita, dando il via alla prima incomprensione della coppia. Jonas confessa di essere infastidito: secondo lui, Anita, Rasha e Omer hanno sparlato per ore di Francesca. "Come saresti stata tu se per tre ore avessero parlato di Benedetta?", le chiede. Anita, però, nega di aver parlato male di qualcuno e sostiene di aver solo espresso divergenze di opinione, ricordando inoltre che anche lui sembrava essere pienamente d'accordo durante la cena.