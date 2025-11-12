La ragazza è consapevole di non essere ricambiata ma vuole viversi lo stesso queste emozioni
© Da video
Al "Grande Fratello" Grazia confessa il suo interesse per Mattia, si sente "addolcita" dai nuovi sentimenti, anche se è consapevole di non essere ricambiata vuole viversi queste emozioni. Dal canto suo l'amica Rasha la invita a "godersela" ed è anche convinta che il ragazzo "non sia sincero con se stesso". Sta per nascere una nuova coppia dopo Jonas e Anita?
Grazia sottolinea che tra lei e Mattia c'è solo un rapporto d'amicizia, la ragazza ammette di aver provato delle emozioni che non sentiva da tempo: "Lo sai da quanto tempo non mi sento così? - chiede a Rasha - Lo so che è senso unico, ma mi va bene lo stesso perché mi sento bene, sono consapevole che i sentimenti che provo non sono ricambiati".
Rasha cerca di consolare l'amica e la invita a non precludersi nulla: "Goditela", le suggerisce. Anche se mattia non la convince fino in fondo: "Se fosse stato davvero innamorato della sua fidanzata Carlotta, avrebbe dovuto pretendere delle spiegazioni più chiare e invece ha preferito restare in Casa e dare priorità al gioco. Non capisco queste reazioni". Grazia però lo giustifica: "È come se lui non volesse fallire in questa relazione". Ma Rasha è irremovibile: "Tu hai fallito se prendi in giro te stesso, non se prendi in giro gli altri".