2025
Speciale 2025
Nuovi sentimenti

"Grande Fratello 2025", Grazia confessa il suo interesse per Mattia

La ragazza è consapevole di non essere ricambiata ma vuole viversi lo stesso queste emozioni

12 Nov 2025 - 11:05
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" Grazia confessa il suo interesse per Mattia, si sente "addolcita" dai nuovi sentimenti, anche se è consapevole di non essere ricambiata vuole viversi queste emozioni. Dal canto suo l'amica Rasha la invita a "godersela" ed è anche convinta che il ragazzo "non sia sincero con se stesso". Sta per nascere una nuova coppia dopo Jonas e Anita?

I sentimenti di Grazia

 Grazia sottolinea che tra lei e Mattia c'è solo un rapporto d'amicizia, la ragazza ammette di aver provato delle emozioni che non sentiva da tempo: "Lo sai da quanto tempo non mi sento così? - chiede a Rasha - Lo so che è senso unico, ma mi va bene lo stesso perché mi sento bene, sono consapevole che i sentimenti che provo non sono ricambiati".

Rasha la sprona

 Rasha cerca di consolare l'amica e la invita a non precludersi nulla: "Goditela", le suggerisce. Anche se mattia non la convince fino in fondo: "Se fosse stato davvero innamorato della sua fidanzata Carlotta, avrebbe dovuto pretendere delle spiegazioni più chiare e invece ha preferito restare in Casa e dare priorità al gioco. Non capisco queste reazioni". Grazia però lo giustifica: "È come se lui non volesse fallire in questa relazione". Ma Rasha è irremovibile: "Tu hai fallito se prendi in giro te stesso, non se prendi in giro gli altri".
 

