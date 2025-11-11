L'operaio napoletano se la prende anche con Flaminia, in nomination come lui
© Da video
Al "Grande Fratello" Domenico si sfoga dopo una difficilissima ottava puntata. L'operaio napoletano e istruttore di bodybuilding ha scoperto in diretta di essere stato lasciato dalla compagna Valentina con un post social e una lettera ed è stato attaccato duramente da Simona, la madre di Benedetta, che lo ha accusato di "usare la figlia". Non si placa dunque la bufera sul presunto triangolo e il "casalingo" si dice molto scosso e si lamenta con Benedetta: "Le parole di tua mamma sulla mia famiglia non mi sono piaciute".
Domenico non ha apprezzato alcune frasi pronunciate durante il confronto, in particolare il giudizio sulla sua famiglia, che considera "fuori luogo”: "Una donna adulta non dovrebbe giudicare le famiglie altrui”. Dal canto suo Benedetta ribadisce che quelle parole un po' pesanti siano state dettate dall'istinto materno di difendere la figlia: “Anche io sono stata accusata da Valentina di essere una sfasciafamiglie". Domenico respinge quindi le illazione sul suo rapporto con Benedetta: "Non l'ho mai corteggiata, a prescindere da quello che traspare fuori”. Benedetta e Domenico difendono quindi la loro amicizia: “Il nostro legame è autentico, non ci lasceremo influenzare da ciò che viene detto fuori".
Ma non è tutto. Domenico critica Flaminia, che è in nomination come lui, accusandola di non essersi mai davvero messa in gioco all'interno della Casa: “Non ha mia dato un contributo alle dinamiche del gruppo, ha sempre mantenuto un profilo basso. Tra i nominati dovrebbe essere lei a lasciare la casa… sempre che non decida di esporsi e affrontare un confronto diretto”. Per Domenico è importante mettersi in gioco: “Chi si espone merita di più rispetto a chi preferisce osservare”.
Dopo la puntata, Anita consola Domenico vedendolo triste e pensieroso e Grazia gli dà conforto. Domenico confessa di esserci rimasto male perché "l'amicizia con Benedetta è stata travisata". Non pensava che la situazione degenerasse, anche perché ha "messo i paletti" dopo la richiesta della compagna Valentina: “Mi sono allontanato”. Anche Grazia è incredula: "Io non me lo aspettavo proprio, ho notato l’allontanamento tra voi”. E poi gli dà un consiglio: "Tu devi fare il tuo Grande Fratello… Continua ad essere solare, simpatico e divertente, non lasciarti abbattere".
Durante l'ottava puntata Domenico è stato protagonista di un faccia a faccia con Simona, la mamma di Benedetta. "Sono Simona la mamma della 'sfascia-famiglie', vorrei dirti che non mi sei piaciuto, da una parte c'è la tua compagna con la vostra bambina e dall'altra c'è mia figlia, una ragazza pura, che tiene all'amicizia, stai giocando troppo con i sentimenti, mostra l'uomo che dovresti essere, fai l'uomo", dice la mamma di Benedetta. "Mi spiace ma tra me e Benedetta c'è sempre stata una amicizia, passa il messaggio sbagliato".