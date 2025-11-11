Dopo la puntata, Anita consola Domenico vedendolo triste e pensieroso e Grazia gli dà conforto. Domenico confessa di esserci rimasto male perché "l'amicizia con Benedetta è stata travisata". Non pensava che la situazione degenerasse, anche perché ha "messo i paletti" dopo la richiesta della compagna Valentina: “Mi sono allontanato”. Anche Grazia è incredula: "Io non me lo aspettavo proprio, ho notato l’allontanamento tra voi”. E poi gli dà un consiglio: "Tu devi fare il tuo Grande Fratello… Continua ad essere solare, simpatico e divertente, non lasciarti abbattere".