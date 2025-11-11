"Grande Fratello", Domenico scopre di essere stato lasciato da Valentina | E la mamma di Benedetta...

Subito prima, Domenico ha avuto modo di incontrare la madre di Benedetta, Simona. La donna, prima gli ha parlato in un videomessaggio, sottolineando che con il suo comportamento Domenico sta ferendo due famiglie: "Fai l'uomo", lo accusa. Domenico si mostra dispiaciuto "Per l'ennesima volta è passato un messaggio che non volevo". Poi il confronto in Casa: Simona punta il dito contro di lui per non essere stato chiaro con la figlia. L'uomo, dal canto suo, replica sostenendo di essersi sempre assunto le proprie responsabilità: "Non era mia intenzione". "L'importante è la chiarezza - è la rispsota di Simona -. Sta passando un messaggio sbagliato perché Benedetta è una ragazza single". Poi, Simona ha riabbracciato la figlia, che prova a tranquillizzarla: "Ho spiegato tutto, non c'è niente". Sarà la fine del triangolo più chiacchierato di questa edizione?