La fine

"Grande Fratello", Domenico scopre di essere stato lasciato da Valentina | E la mamma di Benedetta...

Il concorrente scopre la decisione della sua compagna, con cui stava insieme da nove anni

11 Nov 2025 - 00:36
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" Domenico scopre di essere stato lasciato da Valentina nel corso della puntata del 10 novembre. Il concorrente, invitato da Simona Ventura ad andare di fronte a uno schermo e legge le parole della compagna, con cui ha trascorso nove anni di relazione tra alti e bassi. La decisione di Valentina sembra irrevocabile.

Le parole di Valentina

 "Io personalmente, Valentina, metto fine a tutta la mia storia! Perché poi devo passare anche per quella che non sono e a me non sta bene", sono queste le poche parole con cui Valentina ha deciso di mettere fine alla sua relazione con Domenico. Un messaggio chiaro e deciso che arriva dopo settimane di interventi da parte da parte della ragazza, la quale in più di un'occasione ha fatto incursione nella Casa per lamentarsi del rapporto troppo intimo tra il muratore di Scampia e Benedetta.

Di fronte alle parole di Valentina, Domenico appare sinceramente dispiaciuto: "Mi dispiace, non posso fare altro che chiedere scusa - ha spiegato -, quando uscirò dalla Casa avrò modo riconquistare Valentina e spiegarle la mia posizione".

L'incontro con la mamma di Benedetta

 Subito prima, Domenico ha avuto modo di incontrare la madre di Benedetta, Simona. La donna, prima gli ha parlato in un videomessaggio, sottolineando che con il suo comportamento Domenico sta ferendo due famiglie: "Fai l'uomo", lo accusa. Domenico si mostra dispiaciuto "Per l'ennesima volta è passato un messaggio che non volevo". Poi il confronto in Casa: Simona punta il dito contro di lui per non essere stato chiaro con la figlia. L'uomo, dal canto suo, replica sostenendo di essersi sempre assunto le proprie responsabilità: "Non era mia intenzione". "L'importante è la chiarezza - è la rispsota di Simona -. Sta passando un messaggio sbagliato perché Benedetta è una ragazza single". Poi, Simona ha riabbracciato la figlia, che prova a tranquillizzarla: "Ho spiegato tutto, non c'è niente". Sarà la fine del triangolo più chiacchierato di questa edizione?

