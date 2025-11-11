Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Dopo il lutto

"Grande Fratello", Anita rivede il compagno della madre: "Sei la mia famiglia"

La concorrente riceve la visita di Vincent, che le è stato vicino dopo il lutto per la morte della madre

11 Nov 2025 - 00:11
© Da video

© Da video

L'esperienza al "Grande Fratello" di Anita Mazzotta è stata degnata dal lutto: proprio mentre era nella Casa, la ragazza ha perso la madre. Un dolore che l'ha portata ad abbandonare momentaneamente il gioco: poi però la concorrente è tornata tra i suoi coinquilini per mantenere fede proprio alla promessa fatta alla mamma. In questi giorni, dopo il suo rientro, Anita  ha confessato di avere tante paure legate al futuro soprattutto perché, avendo perso sua mamma, teme di essere da sola.

La storia di Anita

 Per questo, a darle forza, nella Casa arriva Vincent, il compagno della madre Raffaella. L'uomo è arrivato nella casa per rincuorarla e darle nuova forza in vista della sua permanenza nel gioco. Nel corso della puntata del 10 novembre, Simona Ventura ricostruisce quelli che sono i timori della ragazza: dopo aver avuto un'infanzia difficile, Anita oggi sta vivendo un nuovo equilibrio, se nella Casa, infatti, le cose vanno bene (incluso la sua storia con Jonas, con il quale da poco è arrivato il primo bacio) è quello che accade fuori da quelle mura a spaventarla. La ragazza, infatti, dice di aver rotto il rapporto con il padre quando aveva appena 16 anni.

Leggi anche

Al "Grande Fratello" si accende la lite tra Francesca e Donatella: "Mi hai presa per i capelli"

"Grande Fratello", scintille tra Donatella e Francesca: il faccia a faccia

Il dolore per la madre e l'abbraccio di Vincent

 Dopo un periodo complicato in passato, per Anita la morte della madre è una sfida ancora più difficile da affrontare: "Mia mamma era tutto. Mi mancherà tutto - ha spiegato -. Avevo lei e per me era tutto. Esco dalla Porta Rossa e io non ho nessuno. L'unica persona su cui potevo poggiarmi era mia madre e io l'ho persa", racconta in lacrime. Nella Casa, per lei, c'è Vincent, compagno della madre, arrivato per darle conforto: "Volevo solo dirti che tu sei la mia piccolina e sei la donna più importante che adesso ho - ha detto l'uomo -. Non sei sola, ci sono io per te. Sappi che tu adesso sei la mia famiglia e sei diventata mia figlia e io mi sento il tuo papà. Non smetterò mai di prendermi cura di te".

grande fratello