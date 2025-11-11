"Grande Fratello", Anita rivede il compagno della madre: "Sei la mia famiglia"

Dopo un periodo complicato in passato, per Anita la morte della madre è una sfida ancora più difficile da affrontare: "Mia mamma era tutto. Mi mancherà tutto - ha spiegato -. Avevo lei e per me era tutto. Esco dalla Porta Rossa e io non ho nessuno. L'unica persona su cui potevo poggiarmi era mia madre e io l'ho persa", racconta in lacrime. Nella Casa, per lei, c'è Vincent, compagno della madre, arrivato per darle conforto: "Volevo solo dirti che tu sei la mia piccolina e sei la donna più importante che adesso ho - ha detto l'uomo -. Non sei sola, ci sono io per te. Sappi che tu adesso sei la mia famiglia e sei diventata mia figlia e io mi sento il tuo papà. Non smetterò mai di prendermi cura di te".