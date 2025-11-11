"Grande Fratello", Anita rivede il compagno della madre: "Sei la mia famiglia"

La concorrente riceve la visita di Vincent, che le è stato vicino dopo il lutto per la morte della madre
L'esperienza al "Grande Fratello" di Anita Mazzotta è stata degnata dal lutto: proprio mentre era nella Casa, la ragazza ha perso la madre. Un dolore che l'ha portata ad abbandonare momentaneamente il gioco: poi però la concorrente è tornata tra i suoi coinquilini per mantenere fede proprio alla promessa fatta alla mamma. In questi giorni, dopo il suo rientro, Anita ha confessato di avere tante paure legate al futuro soprattutto perché, avendo perso sua mamma, teme di essere da sola.
Per questo, a darle forza, nella Casa arriva Vincent, il compagno della madre Raffaella. L'uomo è arrivato nella casa per rincuorarla e darle nuova forza in vista della sua permanenza nel gioco. Nel corso della puntata del 10 novembre, Simona Ventura ricostruisce quelli che sono i timori della ragazza: dopo aver avuto un'infanzia difficile, Anita oggi sta vivendo un nuovo equilibrio, se nella Casa, infatti, le cose vanno bene (incluso la sua storia con Jonas, con il quale da poco è arrivato il primo bacio) è quello che accade fuori da quelle mura a spaventarla. La ragazza, infatti, dice di aver rotto il rapporto con il padre quando aveva appena 16 anni.
Dopo un periodo complicato in passato, per Anita la morte della madre è una sfida ancora più difficile da affrontare: "Mia mamma era tutto. Mi mancherà tutto - ha spiegato -. Avevo lei e per me era tutto. Esco dalla Porta Rossa e io non ho nessuno. L'unica persona su cui potevo poggiarmi era mia madre e io l'ho persa", racconta in lacrime. Nella Casa, per lei, c'è Vincent, compagno della madre, arrivato per darle conforto: "Volevo solo dirti che tu sei la mia piccolina e sei la donna più importante che adesso ho - ha detto l'uomo -. Non sei sola, ci sono io per te. Sappi che tu adesso sei la mia famiglia e sei diventata mia figlia e io mi sento il tuo papà. Non smetterò mai di prendermi cura di te".