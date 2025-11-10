Al "Grande Fratello" si accende la lite tra Francesca e Donatella: "Mi hai presa per i capelli"

Uno scherzo ai danni della pugliese, organizzato con la complicità di Jonas e Giulia, finisce male
© Da video
Al "Grande Fratello" si accende la lite tra le mamme Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto. Le due non sono mai state grandi amiche, ma una durante la festa messicana uno scherzo è stato motivo di forte tensione tra di loro. La romana e Giulia avrebbero voluto che la pugliese prendesse parte a un loro gioco, ma Donatella si è rifiutata. Offesa, ha infatti dichiarato di non aver con loro un rapporto di confidenza tale per essere coinvolta nei loro scherzi.
Nell'area beauty, Francesca ha provato a insistere, mentre Donatella continuava a non darle corda. Con la complicità di Jonas (che ha ufficializzato la storia con Anita attraverso un bacio) e Giulia ha tentato di puntarle in faccia il phon e a quel punto le cose sarebbero precipitate. "Ci facciamo male. Ragazzi basta, soffro di claustrofobia“, avrebbe gridato la casalinga in preda all'ansia. Il giorno successivo Francesca non le ha rivolto la parola per tutto il giorno, ma verso sera è arrivata la resa dei conti.
"Stamattina ti sei alzata, ma non mi hai salutata", l'ha attaccata Donatella. "Per me ieri, dopo che mi hai chiesto scusa, era finita lì". A questo, Francesca spiega il motivo del suo comportamento: "Ti posso dire una cosa seria, da donna adulta? Io ti ho messo il phon in faccia, ma tu mi hai tirato il cancellino e mi hai preso per i capelli. Se lo avessi fatto io, tu come avresti reagito? Devi essere onesta". Donatella si giustifica, spiegando di aver avuto un attacco d'ansia: "Prima ti ho preso il braccio per chiederti aiuto, l'ho fatto tante volte e tu non mi hai aiutato. Mi mancava l'aria, cosa dovevo fare?"
Secondo la coinquilina, tuttavia, Donatella sarebbe troppo permalosa: "Pensavo che stavate giocando, non ho percepito la tua ansia. Tirare per i capelli una persona non 'è un gioco. Ti ho chiesto scusa e d'ora in poi non giocheremo più con te". Secondo Donatella è stata la donna ad aver esagerato: "Sei stata la più diabolica. Dopo che ho chiesto aiuto mi hai acceso il phon in faccia, io non scherzo così. E' infantile per una donna di 43 anni non aiutarmi e poi io con te non ho mai scherzato".