"Grande Fratello", momenti di tenerezza tra Jonas e Anita: "Sto provando una cosa nuova"

Sta nascendo un forte sentimento tra i due casalinghi

09 Nov 2025 - 12:10
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" galeotto è stato un aereo. Un messaggio dal cielo ha fatto avvicinare Jonas e Anita. I due ragazzi che, presi da un momento di tenerezza e passione, si sono scambiati un dolce bacio. Sta nascendo tra loro un sentimento, un amore fatto di coccole e carezze. "Sto provando una cosa nuova", confessa lui.

La nuova coppia

 Sdraiati sul divano, Jonas si lascia sfuggire parole dolci e romantiche: "Sto provando una cosa nuova all'interno di un'esperienza nuova". Ma è consapevole che la loro unione li metterà davanti a delle sfide. Secondo Anita, alcuni concorrenti li temono. Gli unici a non avere paura di loro sono i ragazzi che hanno festeggiato l'aereo con loro.

L'interesse reciproco

 Jonas non sembra preoccupato, continuerà ad agire come meglio credere. L'importante è tenere sempre a mente che si tratta solamente di un gioco. Anita ricorda il gioco dei tappabuchi: già allora aveva percepito di provare un interesse per Jonas: "E tu?", gli chiede. "Io in realtà lo devo ancora capire" risponde il ragazzo. Ma la realtà è un'altra, perché subito dopo confessa di essere rimasto colpito da Anita fin dalla sua clip di presentazione. Quando si è allontanata dalla Casa, Jonas ha sempre parlato bene di lei, nella speranza che un giorno potesse accadere quello che è successo. Poi, quando l'ha vista rientrare, tutto gli è stato chiaro.

Un sentimento forte

 A Ivana, Jonas ha confessato di "provare un sentimento forte" per Anita perché la "stima profondamente". Sorridente, Anita si avvicina a lui per riempirlo di baci. Ma non si sbilancia in merito alle sue emozioni. Ha già detto tutto quello che c'era da dire. Dopo mille e baci e carezze, i due ragazzi si separano, ma solo fisicamente. La giornata si chiude con una dolce nota romantica. Dopo settimane di sguardi, complicità e parole non dette, Jonas e Anita hanno finalmente lasciato parlare il cuore.

