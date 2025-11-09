Jonas non sembra preoccupato, continuerà ad agire come meglio credere. L'importante è tenere sempre a mente che si tratta solamente di un gioco. Anita ricorda il gioco dei tappabuchi: già allora aveva percepito di provare un interesse per Jonas: "E tu?", gli chiede. "Io in realtà lo devo ancora capire" risponde il ragazzo. Ma la realtà è un'altra, perché subito dopo confessa di essere rimasto colpito da Anita fin dalla sua clip di presentazione. Quando si è allontanata dalla Casa, Jonas ha sempre parlato bene di lei, nella speranza che un giorno potesse accadere quello che è successo. Poi, quando l'ha vista rientrare, tutto gli è stato chiaro.