Al "Grande Fratello" Mattia a cena con Grazia, ma pensa alla (ex) fidanzata

Tra una confidenza e l'altra l'uomo difende la relazione, ma la compagna Carlotta fuori l'ha già lasciato
© Da video
Il "Grande Fratello" ha regalato una serata nella stanza del Capitano a Ivana Castorina, Mattia Scudieri e Grazia Kendi. Durante la cena, Mattia si ritrova a dover rispondere alle domande incisive di Ivana riguardo al suo rapporto con Grazia, seduta al suo fianco. Tra i due è innegabile una forte alchimia, di cui si è accorta da casa anche la compagna di Mattia, Carlotta. Dopo aver osservato per giorni coccole e tenerezze tra i due casalinghi, qualche giorno fa la donna si è sfogata con un post su Instagram in e ha messo alla porta l'ormai ex fidanzato.
Dentro la Casa, però, Mattia non sa che al momento è ufficialmente single e approfitta della cena per mettere le cose in chiaro con Grazia, che ha confidato ad alcuni casalinghi di essere attratta da lui. L'uomo non nega che sia molto interessato alla coinquilina, ma solo come persona. Non è infatti scattato nulla di più ed è sicuro dei sentimenti che prova verso la sua compagna Carlotta. Nella Casa, però, non tutti sono d'accordo. "Tu ci vedi da parte mia qualcosa in più?" chiede Mattia a Ivana, che si dice convinta che lui provi qualcosa per Grazia. "Vedo i tuoi occhi quando guardi lei, che sono differenti rispetto all'inizio," sottolinea, mettendo in evidenzia la sintonia tra i due.
Poco dopo Grazia e Mattia si appartano per discutere sul loro rapporto. L'uomo è pronto a rispondere con sincerità alla domanda di Grazia: “Cosa pensi di ottenere dalla tua relazione una volta uscito da qui?”. L'uomo ammette di voler proseguire la sua storia con amore, esattamente come prima di entrare nella Casa. Una risposta che non convince Grazia, che gli consiglia: “Dovresti parlare con più parsimonia".
Mattia ammette poi che, nonostante sia molto felice e innamorato di Carlotta, ci sono stati momenti in cui ha pensato di lasciare tutto a causa delle difficoltà nel loro rapporto. La coppia, però, è riuscita a superare molti alti e bassi ed è convinto che dopo la separazione si ritroveranno più forti di prima. Una vera e propria dedica d'amore per la compagna, che solo qualche giorno fa l'ha lasciato con un post pubblicato sui social proprio per il legame instaurato con Grazia. Nelle ultime ore, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Carlotta ha infatti pubblicato la foto di un aereo: lo starà prendendo per andare a Roma a chiarire con Mattia?