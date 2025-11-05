"Grande Fratello", Rasha critica l'indeciso Omer: "Se devo lasciarmi travolgere che sia qualcosa di travolgente"

La ragazza sottolinea la mancata evoluzione del suo legame con il giovane consulente aziendale siriano
Al "Grande Fratello" Rasha Younes esprime alle sue coinquiline il suo punto di vista e i suoi dubbi sulla relazione con Omer Elomari. La ragazza si dichiara aperta ad approfondire la conoscenza con il siriano ma le manca ancora un pezzo per provare qualcosa di travolgente ed è in attesa di una mossa da parte di lui.
Rasha ha avuto il piacere di vedere sua madre nel corso dell'ultima puntata e, durante l'incontro, ha ricevuto la benedizione della donna sulla sua unione con Omer.
Adesso, la ragazza, assieme a Ivana, si pone delle domande sul comportamento misurato del siriano. Comprende sia rispettoso, ma vorrebbe da lui un passo in più. "Va bene il rispetto, va bene il fisico... ma mi manca un pezzo d'ingranaggio, sto cercando di capire. Non parla, sta zitto tutto il giorno, non comunica, aspetta sempre una mossa mia", dice Rasha. "Mi pare che dorma in piedi" commenta la giovane sottolineando che non le interessa avere un approccio solamente fisico, ma le piacerebbe avere anche una sintonia mentale. La sua impressione è che Omer sia frenato, sicuramente anche lei dovrebbe lasciarsi andare di più, però è come se la loro storia non ingranasse.
"Basta con questa scusa che io mi chiudo" dice determinata Rasha. Non ha alcuno stimolo da parte di Omer, per il momento si limita a osservarlo da lontano, cercando di capire cosa c'è tra di loro. "Non mi aspetto nulla, ma il mio cervello dice: diamo un senso a tutto questo, dobbiamo costruire insieme. Basta con la scusa che lui è rispettoso e che io sono chiusa". A Rasha manca un pezzo per ingranare e pensa che questa iniziativa dovrebbe venire proprio da Omer.
Lo elogia: è un ragazzo intelligente e stupendo ma il loro rapporto non si può basare solamente sull'attrazione fisica. "Oggi ti aspettavi qualcosa di diverso da lui" domanda Ivana. Rasha risponde di no. Si descrive come una donna chiara che sa mettere le distanze al momento giusto. Rasha non pensa di essere sbagliata e sogna un amore travolgente che, al momento, non sta arrivando. Adesso è tutto nelle mani di Omer che, per conquistarla, dovrà fare quel passo in più che la donna, da tempo, cerca.