"Grande Fratello", Rasha critica l'indeciso Omer: "Se devo lasciarmi travolgere che sia qualcosa di travolgente"

Adesso, la ragazza, assieme a Ivana, si pone delle domande sul comportamento misurato del siriano. Comprende sia rispettoso, ma vorrebbe da lui un passo in più. "Va bene il rispetto, va bene il fisico... ma mi manca un pezzo d'ingranaggio, sto cercando di capire. Non parla, sta zitto tutto il giorno, non comunica, aspetta sempre una mossa mia", dice Rasha. "Mi pare che dorma in piedi" commenta la giovane sottolineando che non le interessa avere un approccio solamente fisico, ma le piacerebbe avere anche una sintonia mentale. La sua impressione è che Omer sia frenato, sicuramente anche lei dovrebbe lasciarsi andare di più, però è come se la loro storia non ingranasse.