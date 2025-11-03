"Grande Fratello 2025", le emozioni della settima puntata
Nuovo appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Al televoto Mattia, Francesco, Jonas e Francesca/Simone: chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?
In prima serata, su Canale 5, settima puntata di "Grande Fratello", il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Il ritorno di Valentina: la compagna di Domenico rientra in Casa dopo gli accesissimi scontri della notte di Halloween per confrontarsi con gli inquilini che hanno accusato la coppia di aver inscenato la loro crisi. Per Domenico e Valentina, però, è anche arrivato il momento di fare una scelta sul futuro della loro relazione. A sorpresa la mamma di Rasha ha qualcosa da dire a Omer sul rapporto sempre più speciale che sta nascendo tra lui e sua figlia. Un super ospite farà il suo ingresso in Casa: Claudio Amendola che regalerà agli inquilini e, soprattutto, a Donatella un incontro difficile da dimenticare. Al televoto Mattia, Francesco, Jonas e Francesca/Simone: chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?
Si parte con una clip che riassume la notte "di paura" vissuta ad Halloween nella Casa, con liti, urla, scontri... Poi dopo i saluti di rito Simona Ventura si collega con Claudio Amendola che si trova nel Tugurio.
L'ingresso di Valentina nella Casa ha scatenato un vero e proprio tsunami. A peggiorare le cose e alimentare i sospetti di Valentina è stato un biglietto mandato da Benedetta a Domenico mentre lui era in Tugurio. Il biglietto recitava "Ho sempre gli stessi pensieri nei tuoi confronti". Ora Valentina è in confessionale mentre Benedetta viene chiamata in Mistery. Dopo una lunga clip che ripercorre quanto accaduto in questi giorni, tra i dubbi di Valentina e la stizza di Benedetta. A domanda della Ventura sul biglietto mandato Benedetta non fa passi indietro e ribadisce che quanto accaduto non cambia quello che pensa di Domenico. Poi entra in Mistery Valentina che accusa Benedetta di sguazzare in questa situazione, "questo teatrino ti piace". Scoppia una discussione accesa tra le due ragazze. Interviene anche la Bruganelli facendo notare a Benedetta come i tempi e i modi con cui ha mandato il biglietto sono stati fuori luogo. Domenico interviene chiedendo scusa e dicendo che la responsabilità di tutto quello che è successo è sua.
Le due ragazze tornano in Salone dove ci sono le altre casalinghe che in questa storia hanno preso posizione contro Valentina (eccezion fatta per Francesca). Non è piaciuto a molto l'atteggiamento che la fidanzata di Domenico ha tenuto nella Casa, giocando e scherzando con Omer per far ingelosire Domenico ed evitando sempre il confronto con Benedetta. Rasha e Anita in particolare hanno messo in dubbio la sincerità di Valentina e Domenico. Francesca invece ha difeso a spada tratta la coppia. Valentina e Rasha iniziano a discutere animatamente dandosi sulla voce e accusandosi a vicenda. Anita chiede scusa a Valentina per quello che è successo la sera di Halloween ma ribadisce che i dubbi su di lei li ha ancora. Grazia premette di essere stata l'unica a difendere Valentina dal primo momento salvo aggiungere che dopo aver parlato con lei qualche dubbio le è venuto...
Domenico e gli altri casalinghi rientrano in salone. Si affronta il tema dei sospetti avuti da Anita. Lui non ci sta: "Di Domenico in trenta giorni non avete capito niente". Quando poi la Plevani accusa Valentina di essersi mossa per cercare visibilità, Domenico interviene a difendere la fidanzata. La ragazza alza la voce e ribatte che se lei avesse voluto sarebbe "entrata nella Casa da concorrente dalla prima puntata".