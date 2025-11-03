L'ingresso di Valentina nella Casa ha scatenato un vero e proprio tsunami. A peggiorare le cose e alimentare i sospetti di Valentina è stato un biglietto mandato da Benedetta a Domenico mentre lui era in Tugurio. Il biglietto recitava "Ho sempre gli stessi pensieri nei tuoi confronti". Ora Valentina è in confessionale mentre Benedetta viene chiamata in Mistery. Dopo una lunga clip che ripercorre quanto accaduto in questi giorni, tra i dubbi di Valentina e la stizza di Benedetta. A domanda della Ventura sul biglietto mandato Benedetta non fa passi indietro e ribadisce che quanto accaduto non cambia quello che pensa di Domenico. Poi entra in Mistery Valentina che accusa Benedetta di sguazzare in questa situazione, "questo teatrino ti piace". Scoppia una discussione accesa tra le due ragazze. Interviene anche la Bruganelli facendo notare a Benedetta come i tempi e i modi con cui ha mandato il biglietto sono stati fuori luogo. Domenico interviene chiedendo scusa e dicendo che la responsabilità di tutto quello che è successo è sua.