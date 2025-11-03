"Grande Fratello 2025", l'atteso confronto fra Domenico e Benedetta

Per Benedetta è lo stesso, non è cambiato assolutamente niente: "Sei sempre il mio amico, ma sono confusa, sono stati giorni difficili". E Domenico giura: "Quello che ho creato con te in trenta giorni era vero, ti voglio bene". Poi Domenico confessa di essere amareggiato dai giudizi di Anita: "Ha impiegato pochi istanti per dubitare di me". "Tu e lei, siete le persone più vere che ho conosciuto qui dentro, spero riusciate a superarla", interviene Benedetta. Domenico, però, non nasconde il dispiacere di aver visto Benedetta voltargli le spalle: "Potevi fermare anche tu la cosa. Lo dico anche per te". Benedetta gli consiglia di "andare avanti, tutto questo passerà".