"Grande Fratello 2025", l'atteso confronto fra Domenico e Benedetta

I due casalinghi si ritrovano faccia a faccia dopo giorni di scontri e battibecchi
© Da video
Al Grande Fratello arriva l'atteso confronto fra Domenico e Benedetta. Dopo giorni di battibecchi e scontri, i due casalinghi restano da soli. E, finalmente, si chiariscono. Lui sottolinea di non essere un "giocatore" e si dice dispiaciuto perché ha notato che lei gli voltato le spalle. La ragazza però confessa che per lei rimane un amico e che in questo primo mese insieme ha imparato a volergli bene.
Domenico a esprimere la sua delusione: "Non mi reputo un giocatore, non mi reputo un calcolatore, come si fa a pensare una cosa del genere? Per settimane sono stato immune, preferito dagli inquilini, voluto bene, come si fa a cambiare idea? Ti ho sempre voluta bene, come una sorella" spiega Domenico e si lamenta perché i ragazzi hanno cambiato idea su di lui: "Non mi guardano in faccia, alla fine loro hanno ragione e io ho torto".
Per Benedetta è lo stesso, non è cambiato assolutamente niente: "Sei sempre il mio amico, ma sono confusa, sono stati giorni difficili". E Domenico giura: "Quello che ho creato con te in trenta giorni era vero, ti voglio bene". Poi Domenico confessa di essere amareggiato dai giudizi di Anita: "Ha impiegato pochi istanti per dubitare di me". "Tu e lei, siete le persone più vere che ho conosciuto qui dentro, spero riusciate a superarla", interviene Benedetta. Domenico, però, non nasconde il dispiacere di aver visto Benedetta voltargli le spalle: "Potevi fermare anche tu la cosa. Lo dico anche per te". Benedetta gli consiglia di "andare avanti, tutto questo passerà".