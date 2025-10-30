Logo Tgcom24
Speciale Grande Fratello
sarà amore?

Al "Grande Fratello" si formano i 'Jonita': ecco il loro primo appuntamento

Jonas e Anita sono la coppia più amata dal pubblico e si sono guadagnati una cena romantica

30 Ott 2025 - 10:05
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" le dinamiche delle coppie hanno sempre appassionato il pubblico e in questa edizione i telespettatori stanno facendo il tifo per due in particolare. Si tratta di Rasha e Omer, soprannominati Rashmer, e Jonas e Anita alias Jonita. Proprio a loro hanno voluto fare un regalo speciale: una notte romantica da passare in suite.

Il comunicato del "Grande Fratello"

  "Come sempre, con il Grande Fratello nascono tante ship che fanno sognare i telespettatori, pronti a seguirvi ogni giorno con entusiasmo. In questo momento, le due coppie più amate sui social sono #Jonita e #Rashmer. Abbiamo chiesto proprio agli utenti di scegliere a quale delle due 'coppie' regalare un premio speciale", si legge nel comunicato. "La coppia più shippata è… Jonas e Anita! Per loro, una cena speciale vi aspetta questa sera. Buon divertimento!".

Il commento di Rasha su Jonas

  E' tutto pronto per la serata romantica, così Flaminia e Francesco prendono per mano i piccioncini e li posizionano davanti al led, per mostrare a tutti la coppia protagonista di questa occasione speciale. Grazia, colta di sorpresa, esclama: "Ma veramente?!". Jonas, un po' impacciato, si toglie la giacca e la poggia sul divano. Mentre i compagni commentano, l'imbarazzo di Anita (rientrata nella Casa dopo la morte della mamma) non passa inosservato. "Mi devo fare carina?" chiede, rivolta a Jonas, mentre tutti gli sguardi sono fissi su di loro. Rasha sottolinea un particolare importante: "Jonas, è la prima volta che ti vedo imbarazzato". Lui non nega, aggiungendo un tocco di suspense all'atmosfera. Francesca, per alleggerire un po' la situazione, invita tutti a incitarli con un applauso.

La cena romantica di Jonas e Anita

  Jonas e Anita vengono quindi invitati dal "Grande Fratello" a raggiungere la suite, allestita appositamente per loro. "Hanno destabilizzato una Casa," commenta con una risata Anita, riferendosi alle reazioni inaspettate dei compagni. Entusiasti della sorpresa, i due iniziano a scherzare tra loro. Jonas, con ironia, afferma: "È la nostra prima cena fuori, amore". Poco dopo, il ragazzo propone ad Anita un brindisi speciale. "Brindiamo alle cose belle e inaspettate," le dice, guardandola dritto negli occhi. 

Anita e Jonas: se son rose...

  Anita gli chiede se sia sorpreso dalla decisione del pubblico, ma il ragazzo ribatte: "Me l'aspettavo che ci 'shippassero', anche se non vuol dire per forza quello che intendi tu. Sicuramente è una cosa che crea scompiglio". La ragazza, però, si è già calata nei panni di fidanzata e con una risata afferma: "Adesso siamo una coppia, non puoi più abbracciare le altre". Facendosi più serio, il romano riflette sul loro rapporto: "Sai perché è così difficile parlare con te? Perché abbiamo pudore nel dire le cose, arriviamo a un punto in cui non riusciamo a rispondere".

