Grande Fratello: Anita Mazzotta rientra nella Casa

La tatuatrice questa sera tornerà in gioco, dopo essersi assentata per diversi giorni
© Da video
Riprende l'avventura di Anita Mazzotta al "Grande Fratello". La ragazza aveva lasciato il reality per gravi motivi personali (probabilmente legati alla salute della madre), ma ora è pronta a rientrare nella Casa. Durante la puntata in onda questa sera la 26enne tornerà in gioco, con un colpo di scena che non lascerà indifferenti gli equilibri della Casa. Anita potrà finalmente riunirsi con i suoi coinquilini e conoscere Ivana, Rasha, Bena e Flaminia, i quattri concorrenti che sono entrati in sua assenza.
Sabato 11 ottobre il "Grande Fratello", attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali, aveva fatto sapere che Anita aveva scelto di lasciare la Casa. Un allontanamento dovuto a gravi motivi personali. Durante la sua permanenza nella Casa Anita aveva sottolineato più volte il legame speciale che ha con la madre, che dopo un recente intervento ha scoperto di avere una malattia. "Sono qui per mia madre, sono qui per esaudire la sua volontà. Cerco di coinvolgerla in tutto", aveva raccontato ai suoi coinquilini.
Il ritorno di Anita non sarà l'unico colpo di scena della puntata. Dentro la Casa Ivana, con molto coraggio, ha raccontato il suo percorso di transizione. Tra qualche ora potrà incontrare suo marito, che ha qualcosa di importante da dirle. In arrivo anche una eliminazione a sorpresa: con un televoto flash il pubblico deciderà chi tra i concorrenti stasera lascerà il giochi. Occhi puntati, infine, sulla casalinga più corteggiata. Si tratta di Rasha, al centro di una contesa tra Omer, Francesco e ... Jonas.