Grande Fratello: Anita Mazzotta rientra nella Casa

Sabato 11 ottobre il "Grande Fratello", attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali, aveva fatto sapere che Anita aveva scelto di lasciare la Casa. Un allontanamento dovuto a gravi motivi personali. Durante la sua permanenza nella Casa Anita aveva sottolineato più volte il legame speciale che ha con la madre, che dopo un recente intervento ha scoperto di avere una malattia. "Sono qui per mia madre, sono qui per esaudire la sua volontà. Cerco di coinvolgerla in tutto", aveva raccontato ai suoi coinquilini.