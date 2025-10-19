"Grande Fratello 2025", nella notte tra Jonas e Rasha allusioni e provocazioni

Tra i due casalinghi sembra esserci un'intesa speciale ma l'ora tarda porta a rimandare il discorso che entrambi vogliono fare...
© Da video
Nella casa del "Grande Fratello" il sabato sera viene passato con una festa a tema piratesco. Dopo aver fatto le ore piccole anche gli ultimi irriducibili vanno a letto. Jonas e Grazia si mettono nel lettone, pronti a dormire ma vogliono ancora passare del tempo a chiacchierare e così invitano Mattia a unirsi. Poco dopo entra in camera anche Rasha, che guarda intorno come se stesse cercando il suo letto. Grazia inizialmente la invita a unirsi a loro, poi sussurra agli altri: "Sta con Omer". Mattia risponde: "Non stare con Omer, tanto dorme", esortandola a restare con loro. Alla fine Rasha si accomoda con il gruppo, dando inizio a una sessione di chiacchiere nel lettone.
Tra i quattro scoppiano risate complice e goliardiche. Rasha dice a Mattia di essere sorpresa di trovarlo lì, e lui spiega di essere stato chiamato dagli altri. Poi, guardando Jonas, aggiunge: "Non è il tuo letto questo, dobbiamo parlare". Jonas rilancia subito provocandola: "Io e te dobbiamo parlare di tantissime cose. Tu spesso vedi male". Rasha lo incalza chiedendo a cosa si riferisca e perché pensi che lei “veda male”, ribattendo poi con decisione: "Non vedo mai male". Tra i due nasce un botta e risposta fatto di piccole provocazioni, entrambi continuano a ripetere che devono parlare, senza però chiarire di cosa. A quel punto Grazia propone di tagliare la testa al toro e andare a parlare altrove, ma i due preferiscono rimandare. "Abbiamo tanto tempo per parlare, io e Rasha", dice Jonas ancora una volta in maniera allusiva.
"Domani ti sveglierai e troverai il mio latte e caffè", scherza Rasha, lasciando intendere un invito per il giorno seguente. Lo scambio incuriosisce Grazia che prova a saperne di più: "Ma di cosa le vuoi parlare, a 'sta ragazza?" chiede, ma Jonas svicola: "Dobbiamo parlare entrambi, è una cosa bilaterale". Prova a ottenere di più Mattia che chiede quale sia l'argomento principale del discorso che i due devono affrontare. A quel punto Jonas gira la domanda a Rasha, lasciando che risponda lei. "L’amicizia" dice lei che poi si corregge con un sorriso: "L’amore". I ragazzi a quel punto iniziano a scherzare su vari argomenti, ridendo e prendendosi in giro. Infine Jonas le dice: "Hai detto una cosa stupenda, me la ricorderò per sempre". Poi, taglia di nuovo il discorso, spiegando che non può parlarne. Rasha chiude la conversazione con un sorriso: "Domani ne parliamo".