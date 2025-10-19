"Grande Fratello 2025", nella notte tra Jonas e Rasha allusioni e provocazioni

Tra i quattro scoppiano risate complice e goliardiche. Rasha dice a Mattia di essere sorpresa di trovarlo lì, e lui spiega di essere stato chiamato dagli altri. Poi, guardando Jonas, aggiunge: "Non è il tuo letto questo, dobbiamo parlare". Jonas rilancia subito provocandola: "Io e te dobbiamo parlare di tantissime cose. Tu spesso vedi male". Rasha lo incalza chiedendo a cosa si riferisca e perché pensi che lei “veda male”, ribattendo poi con decisione: "Non vedo mai male". Tra i due nasce un botta e risposta fatto di piccole provocazioni, entrambi continuano a ripetere che devono parlare, senza però chiarire di cosa. A quel punto Grazia propone di tagliare la testa al toro e andare a parlare altrove, ma i due preferiscono rimandare. "Abbiamo tanto tempo per parlare, io e Rasha", dice Jonas ancora una volta in maniera allusiva.